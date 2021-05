Vaccino, cento scienziati contro Ema e Ue: "Morti per il siero, riconosciuta solo una piccola percentuale"

31 maggio 2021 a

a

a

Piovono accuse sull'Ema. Questa volta a puntare il dito contro l'Agenzia europea per i medicinali non sono banali cittadini, bensì cento esperti e studiosi del coronavirus. Epidemiologi, esperti di malattie infettive, microbiologi, chimici e biologi, tutti parte dell'associazione "Doctors for Covid ethics" (Medici per l'etica Covid), hanno infatti scritto due lettere indirizzate direttamente alla direttrice dell'Agenzia Emer Cooke, ma anche alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e al presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

"Le nostre preoccupazioni riguardo ai vaccini basati sui geni non si limitano a quello di AstraZeneca, ma anche a Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson - si legge nella missiva ripresa dal Tempo -. La nostra preoccupazione più seria è che voi date l'impressione che la trombosi del seno venoso cerebrale (CV ST) sia un evento avverso molto raro. In effetti, è vero probabilmente il contrario. I sintomi cardinali del CVST dominano l'elenco delle reazioni avverse". Eccoli elencati: "Mal di testa lancinante, nausea e vomito, coscienza alterata, linguaggio alterato, visione alterata, problemi di udito, paralisi di vario grado in varie sedi e perdita del controllo motorio".

"Dal caldo il colpo di grazia al Covid", ecco la data dell'immunità di gregge: fine-pandemia, l'annuncio di Le Foche

Eppure, è il biasimo dei medici critici nei confronti del vaccino, "riteniamo che il numero di decessi dovuti ai vaccini basati sui geni, che avete pubblicamente ammesso, sia solo una piccola percentuale del numero effettivo di decessi dovuti a questi vaccini". Per gli esperti si tratta di "farmaci sperimentali" che come tali devono essere trattati. Ad avvalorare "le nostre preoccupazioni derivano da più fonti di prova, incluso il fatto che la "proteina picco" SARS-CoV-2 non è una proteina di aggancio passivo, ma è probabile che la sua produzione avvii la coagulazione del sangue attraverso molteplici meccanismi - continuano -. Purtroppo, la vostra risposta del 23 marzo non è convincente ed è inaccettabile. Un approccio così sprezzante alla sicurezza dei vaccini crea l'impressione sgradita che l'Ema stia servendo gli interessi delle stesse aziende farmaceutiche i cui prodotti è vostro dovere valutare", concludono.

"Effetti collaterali e risposta immunitaria". Mix di differenti vaccini, così Antonella Viola stravolge il piano: la scoperta

L'Ema difatti aveva replicato alle accuse giunte, senza però appagare l'associazione. Ma anche questa volta l'Agenzia non ci sta, rimandato al mittente l'accusa: "Respingiamo fermamente ogni accusa di compiacenza e di occultamento della verità. L'Ema sta fornendo maggiore trasparenza delle sue attività di regolamentazione su trattamenti e vaccini per il Covid-19, anche oltre a quanto è previsto per gli altri medicinali".

Covid, il mistero della medicina ignorata: i dati clamorosi inchiodano Speranza, quali interessi sta proteggendo?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.