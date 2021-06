Coronavirus, non solo vaccini: ecco quanti e quali sono i farmaci che possono curarlo

03 giugno 2021 a

Non solo i vaccini contro il Covid: gli scienziati stanno lavorando anche a dei farmaci per curarlo. In particolare i ricercatori dello Scripps Research Institute americano hanno individuato "90 farmaci esistenti o candidati farmaci" con azione antivirale contro il coronavirus pandemico. Si parla del più completo studio mai condotto sul fronte del “riposizionamento” farmacologico, che consiste nell'identificazione di composti già utilizzati o allo studio contro altre malattie, che potrebbero tornare utili anche contro il coronavirus.

Di questi, come spiegato su Nature Communications e riportato dall’Adnkronos, "13 hanno il potenziale per essere riproposti come terapie anti-Covid". E fra questi ultimi, "4 sono medicinali già approvati per altre indicazioni; mentre 9 sono composti in altre fasi di sviluppo, con forte potenziale per essere riproposti come farmaci orali" contro il Covid-19.

“Anche se disponiamo di vaccini efficaci contro il virus, ci mancano ancora farmaci antivirali altamente efficaci che possano prevenire l'infezione o impedirne il peggioramento – ha spiegato Peter Schultz, presidente e Ceo dello Scripps Research Istitute -. I nostri risultati aumentano le strade percorribili per riutilizzare farmaci orali esistenti con efficacia contro Sars-CoV-2. E' fondamentale procedere con il massimo rigore per determinare ciò che è sicuro ed efficace". Una precisazione, poi, è stata fatta da uno dei ricercatori che hanno collaborato allo studio, Thomas Rogers: "Alcune delle strategie antivirali che si sono dimostrate più valide sono 'cocktail' di diversi farmaci come quelli usati contro le infezioni da Hiv".

