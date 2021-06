Vaccino, effetto collaterale sulle donne: mestruazioni abbondanti e irregolari. Migliaia di segnalazioni: si indaga

21 giugno 2021 a

Ci sono migliaia di segnalazioni di un particolare effetto collaterale dei vaccini anti-Covid sulle donne di età compresa tra 30 e 49 anni: un cambiamento del ciclo mestruale . Le autorità, rivela il Sunday Times in un articolo ripreso da Dagospia , stanno monitorando i dati. Quelli ufficialo mostrano che, fino al 17 maggio, sono stato presentato all'Agenzia di regolamento dei medicinali e dei prodotti sanitari (MHRA) 2.734 segnalazioni di problemi mestruali legati al vaccino AstraZeneca. Altre 1.158 sono collegate al vaccino Pfizer e 66 al Moderna. Ma si pensa che questo effetto collaterale - soprattutto mestruazioni più abbondanti e irregolari - abbia colpito molte più donne di quelle segnalate.

Il potenziale effetto collaterale non era stato segnalato durante gli studi clinici su migliaia di persone. Gli esperti hanno assicurato alle donne che non c'è un "rischio maggiore" di problemi mestruali dopo il vaccino, quindi non c'è motivo di aggiungerlo all'elenco dei possibili effetti collaterali, ha affermato l'MHRA. Ma nel suo ultimo rapporto sulle reazioni avverse, l'Agenzia ha incluso i disturbi mestruali. Katie Khan , 39 anni, di Londra, ha affermato che il suo ciclo mestruale è diventato irregolare dopo la prima dose del vaccino AstraZeneca."È durato più di una settimana ed è stato molto, molto più, e molto più doloroso, non il ciclo che ho sempre avuto".

Dopo aver esaminato i rapporti, Sarah Branch , direttore della vigilanza e della gestione del rischio dei farmaci dell'MHRA, ha concluso che le prove "non prevedono un aumento del rischio, a seguito della vaccinazione, con i tre vaccini Covid-19 del Regno Unito". E ha specificato che "il numero di segnalazioni è basso in relazione al numero di donne che hanno avuto il vaccino fino ad oggi e al tasso di fondo dei disturbi mestruali in generale". In ogni caso, "continuiamo a monitorare da vicino queste segnalazioni".

