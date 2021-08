Aerei, perché ci si imbarca sempre dal lato sinistro: la più incredibile delle indiscrezioni

02 agosto 2021 a

a

a

Perché negli aerei l’imbarco dei passeggeri avviene sempre e comunque dallo stesso lato, quello sinistro? Se lo è chiesto Focus, che ha messo in fila una serie di risposte più o meno plausibili. Una spiegazione l’ha fornita James K. Gordon, ex direttore dell’Airport Operators Council International, l’associazione che riunisce i gestori degli aeroporti americani: “Il pilota siede tradizionalmente a sinistra”.

Di conseguenza imbarcare i passeggeri a sinistra “gli permette di avvicinarsi al terminal con maggiore precisione, allineando la porta di entrata del velivolo con la passerella o la porta di uscita del terminal”. Manca però una spiegazione più tecnica, che è invece offerta da diversi appassionati di aeronautica, secondo cui il motivo per cui il pilota siede a sinistra è da ricercare nel funzionamento dei primi aerei, che utilizzavano motori in cui l’elica ruotava nella maggior parte dei casi in senso anti-orario: ciò creava un flusso d’aria che produceva una forza aerodinamica che tendeva a far curvare l’aereo a sinistra.

Una spiegazione più pratica è invece offerta da Business Insider, secondo cui la salita dei passeggeri a sinistra è riconducibile al fatto che a destra si svolgono le manovre di rifornimento e di carico/scarico bagagli: imbarcare i passeggeri da quel lato intralcerebbe il lavoro degli operatori di terra.

