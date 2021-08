Variante Delta, Stati Uniti inghiottiti in soli 30 giorni: la mappa che spiega la portata del dramma

13 agosto 2021 a

Una mappa che fa paura quella diffusa dai CDC - Centers for Disease Control and Prevention - che mostra come la variante Delta abbia di nuovo inghiottito gli Stati Uniti in un solo mese. Nell'immagine si vede che oltre il 98 per cento dei residenti americani ora vive in un'area in cui esiste un rischio "alto" o "sostanziale" di trasmissione del Covid-19. Un mese fa il dato era del 19 per cento. Tra le motivazioni del cambiamento sia la mutazione indiana del virus altamente infettiva che i bassi tassi di vaccinazione in molte regioni.

Per arrivare ai risultati i CDC hanno preso in considerazione due dati: il numero di casi ogni 100.000 persone e il tasso di positività al test, entrambi misurati nei sette giorni precedenti. Le contee sono dunque considerate ad alto rischio di trasmissione comunitaria. A inizio settimana 2.361 contee degli Stati Uniti sono state inserite nell'elenco nel livello "alto", un vero e proprio balzo rispetto alle 457 contee di inizio di luglio.

Nelle ultime cinque settimane si può notare anche un aumento della trasmissione comunitaria in tutto il paese. Il pericolo però non si ferma negli Stati Uniti. Il rischio è che lo stesso fenomeno si ripeta in Italia nel caso in cui la corsa al vaccino dovesse fermarsi di pari passo con un mancato rispetto delle normative emanate dal governo. Non a caso la variante Delta sta già mettendo a dura prova il Paese, con contagi e ricoveri in aumento.

