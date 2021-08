Meteo e variante delta, ondata di raffreddore e tosse: coronavirus, verso il caos in Italia?

16 agosto 2021 a

La fine del caldo e il brusco calo delle temperature,a partire da domani, potrebbero portare con sé delle conseguenze spiacevoli: in primis raffreddore, mal di gola e influenza. Con un cambiamento così repentino delle temperature, il rischio di ammalarsi cresce. E i malanni, soprattutto adesso, in tempo di Covid, potrebbero mettere in allarme chi ne soffre. E' possibile, infatti, che i sintomi influenzali come gola infiammata e naso che cola vengano confusi con i sintomi del virus, in particolare della variante Delta.

In generale, gli sbalzi climatici favoriscono l'insorgenza di tanti virus simil-influenzali, perché incidono sulla clearence mucociliare. Si tratta - come riporta Leggo - di un meccanismo di difesa dell’apparato respiratorio delle prime vie aeree. Come fare allora per evitare di ammalarsi e vivere serenamente la fine dell'estate? Per proteggersi bisogna innanzitutto evitare di esporsi in maniera diretta a questi bruschi cambiamenti di temperatura, quindi portare con sé dei maglioncini o giacche. Infatti, anche se la sensazione di fresco sulla pelle può sembrare rigenerante allo stesso tempo potrebbe causare anche dei malanni.

Inoltre bisognerebbe evitare alcune abitudini tipiche del periodo estivo, come il lasciare i capelli bagnati o tenere l'aria condizionata accesa a lungo. In ogni caso, bisogna ricordare che gli sbalzi di temperatura aumentano la diffusione di virus, quindi è sempre necessario rispettare le regole che conosciamo da tempo: evitare posti affollati, lavarsi spesso le mani e indossare la mascherina.

