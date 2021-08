Pipì, "non fatela mai così". Un imprevedibile, grave effetto collaterale sul vostro corpo

21 agosto 2021 a

Mai fare la pipì sotto la doccia. Può avere effetti gravissimi sul vostro cervello. La dottoressa americana, Alicia Jeffrey-Thomas, riporta il Daily Mail in un articolo tradotto da Dagospia, ha pubblicato una serie di Stories per spiegare come questa abitudine sia "pericolosa" per la salute. Seconda la dottoressa di Boston, infatti, fare la pipì sotto la doccia induce il cervello ad associare l’azione liberatoria con l’acqua che scorre, una collegamento all’apparenza innocuo, ma che può invece causare problemi seri con l'avanzare dell'età.

"Se fai pipì mentre l'acqua scorre, crei un'associazione nel tuo cervello tra il rumore dell'acqua che scroscia e il bisogno di urinare", ha spiegato. Se non si è provvisti di un pavimento pelvico forte, "potrebbe potenzialmente portare ad alcuni problemi di perdite quando si sente l'acqua che scorre", ha aggiunto.

Una regola che vale ancor di più per le donne, che "non sono state progettate per fare pipì in piedi". Meglio allora "urinare prima di aprire l'acqua della doccia e se ti viene voglia di fare pipì mentre sei lì, cerca di ignorarlo", ha raccomandato Jeffrey-Thomas.

Non solo: "Idealmente, non bisognerebbe alzarsi di notte a fare la pipì", ha aggiunto. "Meglio per non avere poi perdite in futuro. Se cedi costantemente alla voglia di andare subito in bagno, allora stai allenando il tuo cervello a inviare quel segnale al tuo corpo più spesso".

