Mucca pazza, due "casi atipici". Stop all'esportazione: la carne bovina a rischio

Due casi atipici di "mucca pazza" sono stati rilevati in Brasile. Di conseguenza il ministero dell'agricoltura ha ordinato il blocco delle esportazioni di carne bovina verso la Cina in base a un protocollo siglato fra i due Paesi, anche se il dicastero ha sottolineato che non c'è "nessun rischio per la salute umana o animale". I due casi, si legge in una nota del ministero, sono stati segnalati come "atipici" perché la malattia è apparsa "spontaneamente e sporadicamente, non legata all'ingestione di cibo contaminato".

I due casi di encefalopatia spongiforme bovina (Bse) sono stati identificati durante le ispezioni sanitarie negli stati di Minas Gerais e Mato Grosso e in bovini anziani. "Il Brasile non ha mai registrato un caso classico di Bse", ha detto il ministero, che ha notificato quanto rilevato all'Organizzazione mondiale per la salute animale (Oie).

Già nel giugno 2019 il Brasile aveva sospeso temporaneamente le sue esportazioni di carne e bestiame verso la Cina dopo che un caso atipico di Bse era stato rilevato nel Mato Grosso in una mucca di 17 anni.

