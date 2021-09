Vaccino anti-Covid, qual è il meno efficace contro i ricoveri: la classifica (e una pessima sorpresa)

18 settembre 2021 a

I vaccini sono l'unica arma che abbiamo per sconfiggere il Covid. Ma ce n'è uno più efficace rispetto agli altri? La risposta è sì: si tratta del preparato di Moderna, che sarebbe in grado di fornire una protezione maggiore contro il ricovero e il decesso, superiore anche a Pfizer. Lo ha stabilito uno studio del Cdc (il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie) riportato dal Messaggero. Dopo Pfizer, al terzo posto c'è Janssen, il vaccino monodose prodotto da Johnson & Johnson. In ogni caso, l'agenzia nazionale americana ha chiarito tutti e tre i farmaci sono in grado di proteggere dalla malattia grave.

Lo studio del Cdc, che ha coinvolto oltre 3.600 adulti ricoverati per Covid tra marzo e agosto, ha dimostrato che Pfizer ha fornito una protezione dell'88% contro il ricovero in ospedale mentre quello di Moderna ha raggiunto il 93%. Il vaccino Janssen il 71%. Gli studiosi hanno notato che nel caso di Pfizer c'è stato un calo della copertura iniziato circa quattro mesi dopo che le persone avevano ricevuto entrambe le dosi. "Le differenze nell'efficacia tra il vaccino Moderna e Pfizer-BioNTech potrebbero essere dovute a un maggiore contenuto di mRna nel vaccino Moderna, a differenze nei tempi tra le dosi (3 settimane per Pfizer-BioNTech contro 4 settimane per Moderna) o a possibili differenze tra i gruppi che hanno ricevuto il vaccino e che non sono state prese in considerazione nell'analisi", ha scritto il team di ricerca.

"I vaccini a mRna a due dosi Moderna e Pfizer-BioNTech forniscono una protezione maggiore rispetto a quello a vettore virale Janssen a una dose - si legge ancora nel rapporto del Cdc -. Sebbene Janssen abbia avuto un'efficacia vaccinale osservata inferiore, una singola ha comunque ridotto del 71% il rischio di ospedalizzazione associata a Covid". Lo studio americano, però, presenta dei limiti: "Non ha preso in considerazione i bambini, gli adulti immunocompromessi o l'efficacia del vaccino contro il Covid che non ha comportato il ricovero in ospedale".

