WhatsApp e Facebook, "situazione critica". Fuga di notizie: disastro sempre più ampio, "quando tornano attivi"

04 ottobre 2021 a

a

a

Ormai da diverse ore è impossibile usufruire di tutti i social facenti capo a Mark Zuckerberg, ovvero WhatsApp, Facebook e Instagram. Ufficialmente non c’è ancora stata alcuna comunicazione per spiegare che tipo di problema ha comportato il crollo a livello mondiale: milioni di utenti si stanno lamentando, ma non c’è altro da fare che attendere, non è la prima volta che accade e non sarà neanche l’ultima.

"La mossa della talpa": WhatsApp e Facebook irraggiungibili? Chi è l'ex dipendente che sta rovinando Zuckerberg

Lo scorso marzo i social erano stati down per 45 minuti, ma stavolta il problema sembra essere molto più serio, dato che il problema tecnico persiste ormai dal pomeriggio di lunedì 4 ottobre. La situazione sembra essere critica, stando a quanto emerge dall’indagine condotta da El Confidential, un attendibile portale spagnolo che ha parlato con un esperto del settore di nome Diego Suarez. “È difficile stimare la portata del problema dall’esterno - ha dichiarato - ma questi errori sono solitamente dovuti a profondi cambiamenti nell’infrastruttura”.

"WhatsApp cancellato, Facebook in vendita". Down in tutto il mondo, voci terrificanti: "Cosa sta accadendo"

“In tal caso, invertire il cambiamento è la soluzione, ma può richiedere pochi minuti o ore, dipende da cosa si tratta”, ha aggiunto. Quindi è facilmente ipotizzabile una situazione critica, dato che i social si sono limitati a fa sapere che stanno lavorando per far tornare tutto alla normalità il prima possibile, ma senza avere una stima dei tempi.

"WhatsApp e Fb down". Salta tutto durante lo spoglio: panico a La7, sospetti e complotti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.