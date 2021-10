Norvegia, coppia di sciatori morta assiderata? Sconvolgente: ecco chi state vedendo, un caso unico al mondo

14 ottobre 2021 a

a

a

“Abbiamo trovato il paio di sci preistorici meglio conservati”, ha annunciato con entusiasmo la squadra di archeologi dei ghiacciai che fa parte del programma ‘Secrets of the Ice’. Gli studiosi ritengono che appartengano a uno sciatore pre-vichingo, dell’Età del Ferro: la scoperta è a suo modo straordinaria perché gli sci sono perfettamente conservati, con tanto di attacchi originali. Il ritrovamento è stato fatto nel sud della Norvegia, più precisamente nel Reinheimen National Park e risalirebbe a oltre tremila anni fa.

Video su questo argomento Il "capitano Kirk" di Star Trek? Nello spazio a 90 anni (per davvero) con Jeff Bezos

Tra l’altro la scoperta ha richiesto lunghi anni di ricerca, dato che la coppia di sci è stata riunita soltanto dopo sette anni: nel 2014 era stato intercettato il primo sci, e da allora era stata costantemente monitorata la zona di ghiaccio, nella speranza che prima o poi il secondo sci saltasse fuori grazie a qualche scioglimento. E così è stato: anzi, con grande sorpresa dei ricercatori, il secondo si è conservato ancora meglio del primo. Per questo la squadra di archeologi si è detta entusiasta e ha definito la scoperta “incredibile”.

"Blackout senza precedenti", tra poche ore la tempesta geomagnetica: chi rischia di piombare nel caos

Ma come sono fatti questi sci? “A mano, non prodotti in serie - scrive Lars Pilo sul sito ‘Secrets of the Ice’ - hanno una lunga e individuale storia di usura e riparazione prima che uno sciatore dell’Età del Ferro li usasse insieme e finirono nel ghiaccio. Gli sci preistorici con gli attacchi conservati sono estremamente rari. Infatti quando il primo sci è apparso nel 2014 era solo il secondo di questo tipo al mondo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.