Variante Delta plus, "cosa dimostra il caso inglese": l'esperto mette in guardia

I contagi da Covid tornano a salire. Occhi puntati sulla sottovariante della mutazione Delta, la variante Delta plus, che ha già messo in ginocchio la Gran Bretagna. L'unica soluzione? "I vaccini". Lo dice chiaro e tondo Vittorio Sambri, direttore del laboratorio di Macrobiologia di Pievesestina, che spiega quanto l'Italia deve temere. "Dalle analisi fatte nei nostri laboratori la variante Delta è ferma al 30%. Il resto è costituito da una serie di sotto lignaggi di questa variante ma attenzione. Alcuni sono parecchi vicini a Delta altri parecchio lontani".

Per il microbiologo è il chiaro segnale che il virus sta cambiando. Non a caso le mutazioni altro non sono che "errori del virus che cerca di diventare più trasmissibile. Del resto lo stiamo braccando con il vaccino è statistico che il virus cerchi di sfuggirgli ed è verosimile che l’AY4.2 possa diventare dominante". Al momento, stando ai dati, la sub variante "ha un’altissima carica virale". Lo dimostra, secondo l'esperto raggiunto dal Corriere della Sera, il caso inglese: nel Paese di Boris Johnson si stima un 10 – 15% di maggiore trasmissibilità in più della Delta.

Una cifra verosimile secondo Sambri che riporta l'aumento esponenziale dei casi. Anche questo, a suo dire, dovuto alla Delta plus. "Guardando sempre alla Gran Bretagna - conclude - si nota che il numero delle ospedalizzazioni in proporzione non è cambiato significa che la popolazione si infetta molto di più ma i vaccini rispondono comunque bene per proteggere dalla malattia grave". Motivo, questo, per cui è bene che tutti i cittadini ricevano le dosi di vaccino contro il Covid.

