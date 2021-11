Netflix, fate attenzione a questa email: "Dati errati", conto corrente svuotato in un clic

01 novembre 2021 a

Și sprecano i tentativi di pishing, una truffa davvero banale ma efficace perché punta sulla distrazione delle persone. Tale truffa consiste nell’inviare delle false email a nome di marchi importanti e popolari, chiedendo spesso di aggiornare i dati di pagamento, in modo da mettere in atto un furto di denaro in via digitale. Da bufale.net è arrivata la segnalazione di un ultimo tipo di raggiro che sta girando sulle email in Italia.

In pratica qualcuno spacciandosi per Netflix sta mandando dei messaggi scritti in inglese in cui viene chiesto di inserire nuovamente i dati della carta di credito per evitare disservizi. A una prima occhiata poco concentrata il messaggio può sembrare reale, ma cliccando sul link e inserendo i dati nella pagina imitazione - che conserva password e dati inseriti - si finisce vittima di una vera e propria truffa. Ovviamente basta ignorare tale email per evitare qualsiasi tipo di problema: nella maniera più assoluta non va aperto il link che si trova al suo interno.

Nel malaugurato caso in cui qualcuno caschi nella trappola, l’unico rimedio possibile è far bloccare immediatamente la carta, sporgere denuncia ai carabinieri e cambiare password di ogni account di posta. Oggi è Netlifx, ieri era Amazon, domani chissà: fatto sta che i tentativi di pishing sono sempre più diffusi.

