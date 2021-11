"Shop Ricondizionati", competenza e qualità: tablet e smartphone rigenerati a prezzi competitivi

02 novembre 2021 a

Passione, competenza e servizi di qualità. È su questi tre pilastri che si fonda l’attività di ‘Shop Ricondizionati’: società specializzata nel ricondizionamento di tablet, pc e smartphone usati che dopo l’intervento vengono rimessi sul mercato a prezzi competitivi.

Nata da un’idea di Antonio Carandente, giovane amministratore della società, la start up con sede a Reggio Emilia – fondata nel 2020 – in poco tempo si è ritagliata uno spazio importante nel mercato del ricondizionato, diventando un punto di riferimento per chi cerca uno smartphone o un tablet di ultima generazione senza dover necessariamente spendere una fortuna.

La ‘Shop Ricondizionati’, sebbene si tratti di una giovanissima start up, affonda le proprie radici nella Min Electronics, società con circa 30 anni di esperienza nel mondo della telefonia. I tecnici che lavorano per la ‘Shop Ricondizionati’, infatti, hanno maturato una vasta esperienza e sanno come intervenire per risolvere ogni problema e per riportare il prodotto alle condizioni originali. La società oggi è specializzata in interventi che riguardano soprattutto il brand Apple, ma riesce allo stesso modo ad intervenire su tutti i principali marchi presenti sul mercato.

I prodotti rigenerati possono avere storie molto diverse: alcuni sono stati usati per poco, altri impiegati per fare test o per essere esposti in negozio, altri sono restituiti perché non funzionanti o danneggiati e in altri casi ancora sono prodotti usati di cui il proprietario vuole disfarsi. In generale possiamo dire che sono prodotti che non possono essere venduti come nuovi, ma che si distinguono da quelli usati perché prima di essere rimessi in commercio hanno subito interventi di riparazione e di pulizia e sono stati testati per funzionare e apparire esattamente come nuovi.

La ‘Shop Ricondizionati’ ha un modus operandi molto trasparente: il proprietario fornisce informazioni sul prodotto di cui vuole disfarsi; i tecnici della società fanno una valutazione dettagliata del prodotto; e si procede all’accredito della somma pattuita per la cessione del prodotto o in alternativa a una permuta con un prodotto ricondizionato. Quando il prodotto finisce nel catalogo della società viene ceduto mediamente con un risparmio del 40% rispetto al nuovo.

La start up con sede a Reggio Emilia, grazie ad una squadra di tecnici efficiente e professionale, è in grado di fornire valutazioni del prodotto in pochissimo tempo e di accreditare le somme pattuite per l’acquisto del bene tra le 48 e le 72 ore. «La nostra filosofia è semplice – hanno spiegato dalla ‘Shop Ricondizionati’ - offrire prodotti ricondizionati della massima qualità a un prezzo accessibile». «Siamo un azienda Green – hanno aggiunto - ogni volta che un cliente decide di acquistare un ricondizionato contribuisce concretamente al bene dell’ambiente con un risparmio medio di 80 kg di CO2».

La ‘Shop Ricondizionati’ è presente con un negozio in via Fratelli Cervi 149/a a Reggio Emilia in cui i clienti possono avere valutazioni immediate del prodotto che intendono vendere oppure dare uno sguardo ai prodotti ricondizionati attualmente sul mercato. Altresì la società è di recente entrata nel settore dell’E-Commerce con un catalogo on-line e con un servizio di spedizione attivo in tutta Italia.





La società con sede in via Fratelli Cervi a Reggio Emilia

Il catalogo online su www.shopricondizionati.com



«Crediamo molto In questo progetto»: l’amministratore Carandente

«Sono cresciuto vedendo aggiustare pc, tablet e smartphone. La manualità dei tecnici mi ha sempre colpito, così ho deciso di sfruttare questa passione per dar vita ad un progetto innovativo ed ho pensato alla Shop Ricondizionati». Con queste parole Antonio Carandente, giovanissimo amministratore della società, ha presentato la sua creatura. «Ho studiato a fondo i colossi del settore, ho capito che il mondo del ricondizionato è in continua evoluzione ed ora sono sicuro che ci sono spazi di mercato in cui inserirsi – ha aggiunto Carandente – in poco tempo ho avuto riscontri molto positivi e il nostro volume di affari è aumentato». «Siamo giovani – ha concluso – ma abbiamo voglia di fare. Ci siamo specializzati nel brand Apple, ma vogliamo arrivare lontano. Il segreto è puntare sulla qualità offrendo al cliente servizi sicuri e trasparenti».





