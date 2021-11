Tendenza rinofiller, l'alternativa alla chirurgia: parla il dottor Alberto Liberti

15 novembre 2021 a

La tendenza è il rinofiller; una richiesta continua e un’alternativa alla chirurgia in casi ben selezionati.

Questa l’opinione del dottor Alberto Liberti, medico estetico con i suoi studi L.A. Beauty Clinc a Pagani, e Napoli-pagina Instagram dralbertoliberti.

“Possono essere trattati solo nasi con piccole gobbette e punte cadenti. I nasi “importanti” più lunghi e grossi, invece, per avere un risultato soddisfacente, necessitano di un intervento di chirurgia plastica.

Il rinofiller ha una durata che oltrepassa un anno e il mantenimento prevede piccoli ritocchi ogni 10 mesi.

Il filler è a base di acido ialuronico ed è un prodotto molto sicuro.

Si tratta di un trattamento mini invasivo, quasi indolore; si applica una crema anestetica locale, le punture vengono fatte sul dorso del naso e la punta. Potrebbero esserci piccole ecchimosi e un piccolo gonfiore che dura 5 giorni al massimo e si torna subito a relazionarsi con la gente, bastano 30 minuti”.

Anche gli uomini lo richiedono?

“Certamente, è un trattamento solo estetico e non funzionale, non corregge problemi respiratori o deviazioni del setto, che richiedono la chirurgia come gold standard.

Il miglioramento fisico ed anche estetico dona una sensazione di maggiore sicurezza e di appagamento psicologico, che si oggettivizza nella qualità di vita e nel benessere”.

Come opera il medico estetico prima di fare un rinofiller?

“Studio le proporzioni del viso e il profilo; spesso è meglio proiettare il mento o liftare le labbra, per creare totale armonia del viso”.

Cosa chiede la gente?

“Vogliono eliminare gobbette e liftare la punta, avere un naso più dritto e alto, tutti simboli di gioventù, infatti è richiesto da persone di tutte le età”.

Tra i suoi pazienti, anche tanti vip, imprenditori, influencer.

“Il naso, man mano che si fanno i ritocchi, non tornerà più come prima, ma migliorerà sempre più. La gente è spaventata dalla durata; oggi i filler durano almeno un anno.

I selfie, i social, il Covid, che hanno intensificato le videocall, hanno accelerato queste richieste, ma un bravo medico rispetta sempre l’individualità e il naso va costumizzato a seconda del viso della persona.

I costi variano dai 450 ai 600 euro”.

E per il mento?

“Si fa una profiloplastica con i filler, per modellare la zona e migliorare il profilo, se, poi, bisogna intervenire anche sulle labbra, si crea armonia totale”.

Quale modello di mento vip è il più gettonato?

“Quello di Angelina Jolie, ben definito e con una importante proiezione anteriore che armonizza ulteriormente il profilo mandibolare”.

Come ti relazioni con i tuoi pazienti ?

La prima visita è fondamentale per valutare le aspettative dei pazienti, la fattibilità del trattamento e per analizzare le proporzioni del volto. Si procede al trattamento solo dopo aver fatto comprendere ai pazienti i limiti e i risultati ottenibili con questa tecnica.

Le dirette instagram sono utili per un medico estetico per relazionarsi con i propri followers?

Nell’era dei social network è innegabile l’importanza delle pubblicazioni dei lavori e delle interazioni con i pazienti sulle varie piattaforme, ma anche se di estetica parliamo pur sempre di MEDICINA, e trovo di fondamentale importanza il rapporto diretto ed empatico con il paziente che può instaurarsi solo dopo una prima visita dal vivo.

