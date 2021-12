Baba Vanga, una tragica profezia per il 2022. Covid, il peggio deve arrivare: "Chi sopravviverà..."

11 dicembre 2021 a

a

a

Cosa ci aspetta nel 2022? Secondo la veggente bulgara Baba Vanga ci sarà una nuova pandemia: "Gli esseri umani si sarebbero abituati a un nuovo virus". Non ha fornito ulteriori dettagli ma se secondo alcuni interpreti Baba Vanga si riferiva alla luce di quanto è accaduto nel 2020 al Covid, secondo altri invece voleva dire che ci sarà un nuovo ceppo o addirittura un nuovo virus, che nulla ha a che fare con il coronavirus.

Nostradamus, la profezia per il 2022. "Sette volte appreste". un anno drammatico per l'Italia

In un'altra profezia sempre per l'anno prossimo Baba Vanga presagisce "molti disastri naturali". Una visione che in effetti si accorda con i fenomeni naturali estremi che si sono verificati anche quest'anno dovuti al cambiamento climatico. Eventi che si ripeterebbero dunque anche nel 2022 e che la stessa Baba Vanga aveva previsto per il 2021.

Artico, ecco quanto ha iniziato a riscaldarsi: clima, lo studio che ribalta il quadro

A rilanciare queste previsioni di recente è stato un sito turco che avrebbe rivelato alcuni documenti segreti provenienti dal governo bulgaro. Tutto questo però va davvero preso con le pinze. A differenza di Nostradamus, infatti, Baba Vanga, che è morta nel 1996, non ha lasciato nulla di scritto. La veggente bulgara era semianalfabeta e le sue profezie, di fatto, si basano sul passaparola. Questo significa che è molto difficile stabilire se ciò che si legge su di lei e sulle sue previsioni sia davvero frutto delle sue visioni.

Meteo e ondate Covid, la "zona di fuoco": le previsioni sulla pandemia, chi è condannato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.