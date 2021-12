Conto corrente svuotato via telefonino: "Nuovo messaggio vocale", cosa non dovete fare

14 dicembre 2021 a

Le truffe telematiche sono sempre più diffuse e anche “qualitativamente” migliori: vengono infatti ricercati sempre nuovi modi per indurre in errore le persone, che spesso incappano in banali errori di distrazione e cliccano dove non dovrebbero, creando un effetto a catena devastante per i loro dati personali. Ultimamente è stato segnalato un nuovo tipo di truffa, che agisce direttamente sugli smartphone.

In pratica un virus viene camuffato da messaggio vocale che infetta il cellulare e svuota il conto corrente, sottoscrivendo abbonamenti senza che il possessore del telefono se ne accorga. Pare che questa nuova minaccia digitale stia facendo cadere in errore persone di una certa età, che sono meno pratiche nella gestione dei social network e in particolare delle app di messaggistica istantanea. Un giovane difficilmente cadrebbe infatti in tale truffa, che si basa su un sms che recita “nuovo messaggio vocale”. È appunto impossibile che una notifica del genere arrivi via sms e non su app come WhatsApp o Telegram, ma chi è poco abituato a usarle potrebbe commettere l’errore fatale.

Il messaggio contiene infatti un link: se lo si clicca, ci si ritrova un virus nel telefono che ruba tutti i dati sensibili ed è in grado di sottoscrivere abbonamenti costosi a servizi vari. Ovviamente il modo per non cadere nella truffa è sempre e solo uno: non cliccare mai sui link che si ricevono e cancellare immediatamente i messaggi del genere.

