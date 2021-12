Oroscopo 2022, la profezia-horror di Paolo Fox: soldi e lavoro, ecco chi rischia di perdere tutto

15 dicembre 2021 a

a

a

Paolo Fox è pronto con l'oroscopo per il 2022. Ecco come andrà segno per segno secondo quanto riporta il sito occhionotizie.it, per quello che concerne soldi e lavoro.

Ariete: Con Urano in Toro per tutto l’anno ci saranno alti e bassi nel conto in banca. Nessuna grande difficoltà è prevista sul lavoro, anzi, Giove sarà al vostro fianco da maggio a settembre e ciò potrebbe portare nuove proposte.

Oroscopo e sesso, un 2022 disastroso sotto le lenzuola: ecco i segni per cui finirà in disgrazia

Toro: Vorrete esprimere voi stessi attraverso il lavoro. Saturno, invece, sarà in Acquario e vi farà chiudere tante collaborazioni, ma non preoccupatevi: si trattava solo di perdite di tempo. Plutone, poi, farà crescere le vostre ambizioni sul fronte fama e potere.

Gemelli: le occasioni migliori arriveranno da lontano, tenetene conto. Giove in Pesci vi farà avere il costante timore di perdere i vostri soldi e, per questo, finirete per accumularli rinunciando anche a qualche spesa effimera. Saturno in Acquario vi porterà a scelte che saranno eccellenti sia per le finanze che per la carriera.

Cancro: Ci sarà un transito dissonante di Giove da maggio a settembre ma poi ci saranno nuove occasioni di crescita. Urano vi suggerisce di intraprendere una nuova collaborazione con qualche amico. Piccoli problemi per la gestione dell’eredità.

Leone: Saturno e Urano disarmonici vi potrebbero far sentire instabili sul lavoro, ma da ciò trarrete forza e vi saprete esprimere al meglio nelle difficoltà. Ci saranno nuove proposte che vi spingeranno a viaggiare a partire da maggio.

Vergine: anno favoloso per la carriera. La primavera sarà il periodo migliore per le vostre finanze.

Bilancia: Ottime notizie per chi lavora nel mondo dell’arte o dello spettacolo. Sul fronte economico potreste disorientarvi di fronte a un’eventuale eredità.

Scorpione: avete la possibilità di trasformare una passione in un lavoro, e anche ben pagato. Le finanze sono in crescita.

Sagittario: vi sentirete spesso con le spalle al muro. Ma da maggio a settembre avrete il sostegno di Giove che vi permetterà di mostrare il vostro talento. Le finanze non saranno una priorità.

Capricorno: Urano vi permetterà di esprimere al massimo il vostro talento e verrà riconosciuto il vostro valore.

Acquario: Saturno continuerà a far crescere la vostra scalata. Marte in Gemelli, da fine agosto in poi, vi renderà inarrestabile e ogni passo sarà un successo.

Pesci: in arrivo un successo travolgente. Grandi le opportunità, anche in linea con sogni e aspirazioni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.