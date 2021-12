Disfunzione erettile, l'abitudine che ti condanna all'impotenza: fumo? Non proprio: studio-choc

18 dicembre 2021 a

a

a

Uno dei principali incubi per i maschietti di tutto il mondo? Presto detto: la disfunzione erettile, la quale condanna a rapporti insoddisfacenti. Per inciso, la patologia ogni anno colpisce nel mondo 26 uomini ogni 1.000, insomma l'incidenza è altissima, soprattutto nelle persone con più di 65 anni.

A determinare la disfunzione erettile possono essere anche condizioni patologiche e psicologiche indipendenti dall'età, quali l’indice di massa corporea, livelli di colesterolo elevato, diabete, ipertensione, cattivo stato di salute mentale e mancanza di attività fisica.

Viagra e Alzheimer, le conseguenze per il cervello a sei anni dalla pillola blu: uno studio sconvolgente

Ma non solo. Anche il tabacco, come è noto, ha conseguenze negative: il fumo previene infatti la vasodilatazione e limita il flusso sanguigno, favorendo la comparsa di malattie cardiovascolari, ipertensione, diabete e impotenza (nei giovani può anche interferire con lo sviluppo neurologico). Il punto, però, è che anche le sigarette elettroniche avrebbero un peso nel determinare la disfunzione erettile: gli effetti sono stati approfonditi dalla Grossman School of Medicine della New York University.

E stando allo studio, pubblicato dall'American Journal of Preventivate Medicine e ripreso da Today.it, l'uso delle e-cig contribuisce alla disfunzione erettile indipendentemente da età, malattie cardiovascolari ed altri elementi di rischio. Questo perché determina cambiamenti nella vascolarizzazione del pene.

La ricerca si basa sui dati di 45.971 adulti statunitensi con 18 o più anni. E dall'indagine è emerso che poco più del 20% dei partecipanti aveva sperimentato un certo livello di disfunzione erettile, sebbene coloro che fumavano quotidianamente la sigaretta elettronica avesse 2,4 volte più probabilità di soffrire di questa condizione rispetto a quelli che non avevano mai utilizzato lo svapo.

Il Viagra non funziona più? Il dramma di un 66enne e la sentenza dell'esperto: pessime notizie

E ancora, i ricercatori hanno condotto una seconda analisi su un campione più piccolo, pari a 11.207 persone tra 20 e 65 anni senza precedenti malattie o fattori di rischio: tra loro il 10,2% ha riferito di essere stato colpito da disfunzione erettile, e i fumatori di sigaretta elettronica erano 2,2 volte più colpiti rispetto a chi non la utilizza. Insomma, fate attenzione: svapare potrebbe aumentare l'impotenza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.