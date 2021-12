Mascherine Ffp2 obbligatorie? I condannati al contagio: ecco chi non può utilizzarle

23 dicembre 2021 a

Manca la conferma definitiva del Consiglio dei Ministri, ma di fatto dopo la cabina di regia della mattina è ufficiale: le mascherine Ffp2 diventeranno obbligatorie in determinati luoghi e situazioni, questo è quanto ufficializzerà Mario Draghi. Un provvedimento che arriva con l'ultimo pacchetto di norme mirate a contenere l'emergenza Covid.

Le mascherine Ffp2 sono infatti quelle che garantiscono la maggior protezione, seppur ad un costo sensibilmente superiore rispetto a quelle chirurgiche. Anche questi dispositivi sono usa e getta: la loro durata massima è stimata tra le sei e le otto ore.

Il punto, però, è che le mascherine Ffp2 hanno un problema, segnalato da una grafica elaborata da Cdc, il centro per il controllo delle malattie degli Stati Uniti: la protezione dal virus delle Ffp2 viene ridotta in modo drastico se chi la indossa ha la barba lunga, questo perché il dispositivo non è in grado di sigillare naso e bocca.

L'immagine elaborata da Cdc e che potete vedere qui in calce mostra un po' tutti gli stili: salva la barba curata ma molto corta, i baffi o il pizzetto, ma mette in guardia dalla inutilità dell'uso della mascherina se invece la situazione è differente. Barba lunga o incolta o baffi eccessivamente larghi, insomma, rappresentano un problema. Il grafico per inciso fu elaborato nel 2017 e serviva a chi utilizzava mascherine per ragioni professionali, dunque è stato aggiornato lo scorso 21 giugno. E, oggi, è più attuale che mai.

