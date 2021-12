Omicron, arriva il nuovo tampone: ecco come verranno individuate le varianti, la rivoluzione

25 dicembre 2021 a

La variante Omicron cambia anche il tampone. È infatti in arrivo un tampone rapido che offre il risultato in appena 4 ore, riuscendo così a bloccare potenziali focolai in tempi brevissimi. Il nuovo test è stato realizzato in Corea del Sud dalla Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA) e sarà disponibile - stando a quanto riferito dall'agenzia Newsis - dal 30 dicembre.

Una vera e propria novità quella del tampone più che rapido, visto che si tratta del primo in grado di trovare la presenza di tutte le cinque principali varianti del coronavirus: quella Alfa, Beta, Gamma, Delta e ora Omicron. Il nuovo tampone sarò distribuito con tanto di kit a 23 centri in diverse regioni e province del Paese. Al momento non si sa se i test verranno distribuiti anche agli altri paesi.

"Con l'attuale sequenziamento, sono serviti tra i 3 e i 5 giorni per confermare la presenza della variante Omicron nei campioni di soggetti risultati positivi. Con il nuovo tampone, possiamo vedere i risultati in 3 o 4 ore", ha detto entusiasta Jeong Eun-kyeong, numero 1 della KDCA. D'altronde la variante Omicron sta mettendo in ginocchio il mondo intero: seppure sia, almeno secondo gli esperti, meno letale, pare essere più contagiosa. Non solo, perché i sintomi sembrano quelli di un raffreddore. Un dettaglio che mette ancora più in allarme gli scienziati, visto che per le persone è più difficile capire quando si è contagiosi.

