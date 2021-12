Perché il trapianto di capelli in Turchia?

29 dicembre 2021 a

Grazie alle tecniche di trapianto di capelli di nuova generazione, tanti celebri fanno il trapianto di capelli senza rinunciare alla naturalezza!



Le persone di successo perdono i capelli prima!



La perdita di capelli negli uomini può iniziare dall'adolescenza e in modo grave. Sebbene questo tipo di perdita di capelli, che chiamiamo calvizie maschile, di solito si sviluppi a causa della genetica di genere, può diventare inevitabile per persone come Elon Musk che hanno mirato a un grande successo in giovane età e che devono lavorare giorno e notte e hanno per far fronte allo stress, causa di questa vita stressata perdono capelli anche in eta molto giovane.

Possiamo dire che il trapianto di capelli è una delle più grandi scoperte della chirurgia estetica, che in questa fase fa miracoli. Secondo alcune indiscrezioni, Elon Musk ha speso molti soldi per un intervento di trapianto di capelli che ha subito diverse volte.

Trapianto di capelli Silvio Berlusconi

Un altro nome famoso che incoraggia tutti riguardo al trapianto di capelli è Silvio Berlusconi, l'ex primo ministro italiano. Berlusconi ha dimostrato al mondo intero che è importante che gli uomini sembrino ben curati e giovani a qualsiasi età, sottoponendosi a un trapianto di capelli.

Jude Law e John Travolta

Il trapianto di capelli dei famosi attori Jude Law e John Travolta è anche uno dei casi di trapianto di capelli più discussi. Soprattutto Jude Law ha riacquistato il suo aspetto giovanile dopo il trapianto di capelli ed è stato ammirato dai suoi fan.

David Beckham

Possiamo dire che David Beckham, il talentuoso e affascinante nome del mondo del calcio, che è inciso nei ricordi con la bellezza dei suoi capelli, è il più famoso tra le celebrità che hanno avuto un trapianto di capelli. David Beckham, che negli ultimi anni ha ripristinato i suoi capelli radi con il trapianto di capelli, è uno degli uomini famosi che continuano a preservare il suo carisma e che sono invecchiati bene.





Puoi riconquistare i tuoi capelli con il trapianto di capelli in Turchia!

Puoi riconquistare i tuoi capelli persi e rinnovare il tuo aspetto con operazioni di trapianto di capelli a prezzi accessibili in Turchia, l'indirizzo preferito di trapianto di capelli nel mondo.

Tecniche di trapianto di capelli in Turchia

Se desideri eseguire il trapianto di capelli con tecniche di trapianto di capelli di nuova generazione come Sapphire FUE e DHI e ottenere risultati sia rigogliosi che naturali, dovresti fare la tua scelta a favore della Turchia.

Le tecniche avanzate sono ora utilizzate in Turchia, dove il metodo FUE classico è meglio applicato. Possiamo dire che con le tecniche di trapianto di capelli Safir FUE e DHI, che consentono meno sanguinamento, incisioni molto più piccole e, soprattutto, trapianti di capelli più frequenti, il trapianto di capelli in Turchia ha alzato l'asticella esteticamente.





Trapianto di capelli a Istanbul

Il trapianto di capelli a Istanbul, dove si trovano cliniche competenti nel trapianto di capelli e centri di trapianto di capelli di lusso, è da anni la scelta numero uno in Europa. Tanto che mentre la Turchia risponde a questa intensa domanda, provoca un enorme volume commerciale nel trapianto di capelli.

Oltre al successo estetico e tecnico della Turchia nel trapianto di capelli, il trapianto di capelli a Istanbul viene eseguito con standard di alta qualità e i prezzi del trapianto di capelli sono molto convenienti a Istanbul rispetto a Italia, Francia e Inghilterra.





Vantaggi del trapianto di capelli in Turchia



Abbiamo parlato con Mehmet Hanifi Kutlar, direttore sanitario di Estecapelli, uno degli indirizzi affidabili del trapianto di capelli a Istanbul, delle domande più frequenti per coloro che stanno valutando un trapianto di capelli Turchia.





Perché la Turchia è così popolare nel trapianto di capelli?



Ci sono molti vantaggi nell'avere un trapianto di capelli in Turchia, ma il punto principale è che facciamo trapianti di capelli da molti anni. Posso dire che anni di esperienza nel trapianto di capelli hanno portato la Turchia in un posto importante.

Il trapianto di capelli è un'operazione estetica e il nostro obiettivo principale è cambiare l'immagine della persona, per renderla più attraente e più giovane. A questo punto, il nostro punto di vista estetico, il nostro approccio estetico ha conquistato l'apprezzamento di tutto il mondo, soprattutto in Europa. Penso che questo successo estetico sia uno dei motivi più importanti per cui la Turchia è il paese preferito per il trapianto di capelli.

Piantiamo capelli che non sono solo spessi, ma sembrano anche il più naturali possibile, si adattano al tuo viso e crescono in modo che la persona possa usarli facilmente. Spero non ti dispiaccia se dico che ha una meritata popolarità.





Quali sono i vantaggi del trapianto di capelli in Turchia?



Il trapianto di capelli in Turchia è un processo molto professionale. Pianifichiamo meticolosamente ogni fase in anticipo e la soddisfazione del paziente è il punto sensibile di questo processo.

Dal primo momento in cui vengono accolti in aeroporto fino al loro ritorno nel loro paese dopo l'operazione di trapianto di capelli, accogliamo i nostri pazienti come ospiti nel miglior modo possibile.

Per noi, il segreto del successo nel trapianto di capelli è che il paziente si senta al sicuro, si fidi del team, trasmetta le sue aspettative dal trapianto di capelli nel modo più chiaro e condivida le sue eventuali esitazioni.

Naturalmente, uno dei maggiori vantaggi è che i prezzi del trapianto di capelli a Istanbul sono convenienti. Esegui il trapianto di capelli con le ultime tecniche applicate da team esperti nel trapianto di capelli nei migliori centri di trapianto di capelli del mondo e a basso costo!





Quindi, come procede il processo di trapianto di capelli in Turchia?

Prima di venire in Turchia per il trapianto di capelli, conduciamo una consulenza online. Il nostro obiettivo qui è quello di comprendere e trasmettere al paziente i punti fondamentali come è il paziente adatto per il trapianto di capelli, è possibile soddisfare l'aspettativa del paziente con la riserva di capelli nella zona donatrice.

Quindi prendiamo un appuntamento per il trapianto di capelli. Prima dell'operazione, vengono eseguiti lo stato di salute generale e la preparazione per l'operazione, mentre viene effettuato l'esame estetico.

Molti dettagli come quale tecnica di trapianto di capelli verrà utilizzata, quanti innesti verranno trapiantati, come l'innesto raccolto, cioè il follicolo pilifero, verrà distribuito alle aree con perdita di capelli, diventano chiari in questa fase.

Dopo che viene dato un breve reggiseno al paziente, che include i dettagli dell'operazione e dopo il trapianto di capelli, viene applicata l'anestesia ed eseguiamo l'operazione di trapianto di capelli, che dura in media 8 ore.

Ci vuole circa un anno prima che i capelli trapiantati crescano, giusto?

Sì, possiamo dire che la media è di un anno.

Dopo che le ferite sono guarite e le croste cadono, i capelli appena piantati continuano a crescere per un po', ma ci aspettiamo che i capelli cadano durante questo periodo in modo che crescano i veri capelli permanenti. Questo è il periodo che chiamiamo shock spargimento nel trapianto di capelli. Di solito inizia quattro settimane dopo l'operazione e si completa entro i primi tre mesi.

La crescita permanente dei capelli è diversa per tutti, a seconda del tasso di crescita dei capelli. Dopo una media di 1 anno, possiamo vedere chiaramente che l'area con la caduta dei capelli è piena e ora ha i capelli.

Grazie per le informazioni che hai condiviso. Infine, cosa consiglieresti a chi sta valutando un trapianto di capelli a Istanbul?

Scegli un team esperto, prenditi cura dello standard clinico per la tua salute. Non esitate a contattarci per qualsiasi cosa desideri. Divertiti a riavere i tuoi capelli in una delle città più belle del mondo, Istanbul.

Scegli un team esperto, prenditi cura dello standard clinico per la tua salute. Non esitate a contattarci: https://www.estecapelli.com/it/



