Tumore ai testicoli? La prevenzione col test di gravidanza: lo studio, scoperto un legame impensabile

Anche gli uomini possono sottoporsi a un test di gravidanza. A differenza delle donne, però, il suo esito positivo non porta buone notizie. Il test infatti individua la possibile presenza di cancro ai testicoli. A scoprire il legame tra positività e cancro, un ragazzo. Secondo quanto riportato dall'American Cancer Society, il giovane per scherzo ha utilizzato uno di questi esami delle urine risultando positivo. L'uomo non era "incito", ovviamente, ma era affetto da un cancro ai testicoli.

L'ACS specifica però che ci sono delle limitazioni anche per questi test. I test di gravidanza, infatti, funzionano attraverso il rilevamento di un ormone chiamato beta-HCG (gonadotropina corionica umana). Questo viene rilasciato dalla placenta della donna durante la gravidanza ed è lo stesso che viene rilasciato da alcuni tipi di tumore, tra cui i tumori testicolari.

Ma non sempre ciò avviene. Come precisato da Ted Gansler, direttore dei contenuti medici per l'American Cancer Society, "al momento della diagnosi, solo una piccola minoranza di uomini con tumore del testicolo presentano livelli di HCG sufficientemente alti da essere rilevati da un test di gravidanza delle urine". Per questo non si può affermare che un test di gravidanza può individuare il cancro ai testicoli in tempo per ridurne la mortalità.

