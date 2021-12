Tumori alla pelle curati attraverso il pesce zebra? Una clamorosa scoperta: ecco l'ultima speranza

21 dicembre 2021 a

La visualizzazione delle cellule del pesce zebra potrebbe essere fondamentale per comprendere il ruolo della melanina nella pigmentazione della pelle umana e nel cancro della pelle. A questa conclusione giunge uno studio, pubblicato sulla rivista eLife, condotto dagli scienziati del Penn State College of Medicine e dell'Advanced Light Source (ALS) presso il Berkeley Lab, che hanno sviluppato una nuova tecnica in grado di visualizzare in 3D le cellule pigmentate di un pesce zebra.

La melanina, spiegano gli autori, è un pigmento naturale che dona colore alla pelle, ai capelli e agli occhi nell'uomo e negli animali ed è coinvolta nei melanomi, dei tumori che tipicamente si formano nelle cellule che producono melanina. Analizzando i pigmenti presenti nel pesce zebra si cerca dunque di approfondire la conoscenza dell'architettura 3D di tumori del melanoma, e potenzialmente guidare le strategie di trattamento di questi tumori.

"L’idea - spiega Roberto Díez-Martínez, coordinatore di ZEBRAONCOFISH - è di microiniettare cellule tumorali prelevate da pazienti con cancro del colon-retto e del polmone in larve di pesce zebra e quindi di applicare diversi trattamenti farmacologici, come monoterapia o combinazioni di farmaci".

