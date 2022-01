Omicron e terza dose, "perché è meglio evitare l'immunità ibrida", l'avvertimento dell'esperto

15 gennaio 2022 a

a

a

Contrarre l’infezione da Omicron dopo la terza dose di vaccino, cercando di sviluppare un’immunità ibrida, potrebbe non essere di aiuto in questo momento: lo ha spiegato Francesco Broccolo, virologo e professore dell’Università di Milano Bicocca. Secondo l’esperto, anche se la nuova mutazione sembra meno virulenta e in grado di fornire maggiore protezione pure contro altre varianti, non conviene infettarsi. “Non conosciamo gli effetti a lungo termine di questa variante – ha detto all’Huffpost -. E’ sbagliato anche dire che si tratta di un semplice raffreddore o poco più dell’influenza. Sono etichette che rischiano di dare un messaggio errato al cittadino che si infetta perché non corre rischi. Non sappiamo se provoca Long Covid. E ad oggi non sappiamo se si comporta allo stesso modo su tutti i soggetti”.

Il violinista morto a 37 anni. Covid? "Era vaccinato, ma...", il caso che sconvolge Napoli

A suo dire, insomma, meglio non rischiare l’immunità ibrida in questo momento, consentendo così il “liberi tutti”: “Meglio essere prudenti e tenere alta la guardia perché non sappiamo gli effetti a lungo termine di questa infezione naturale, sappiamo troppo poco e poi far circolare in modo eccessivo il virus può generare nuove varianti”. Inoltre, sebbene Omicron non sia poi così aggressiva, se arriva a contagiare un grande numero di persone, qualcuno alla fine può morire: ”Non possiamo saperlo e non possiamo dare messaggi conclusivi in questo momento”.

Omicron più Delta, è record di decessi. Bollettino, siamo tornati all'aprile 2021: stanno "saltando in aria" tutti i parametri

Il professore, quindi, ha spiegato che quando si parla di questo virus non esistono equazioni certe. Ecco perché è sempre meglio procedere con cautela e non lasciarsi andare a comportamenti ancora poco sicuri per il contagio.

Omicron, la mutazione stravolge la storia dei virus: letalità e morte, una scoperta terrificante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.