Torre del Greco, Alessandro Ciaramella morto di Covid a 37 anni: il caso che sconvolge una regione

Torre del Greco piange Alessandro Ciaramella, stroncato dal Covid a soli 37 anni. Il giovane era molto famoso nel Napoletano, figlio di noti artigiani della zona all'ombra del Vesuvio e talentuoso violinista. Secondo quanto si apprende, spiega Leggo, la vittima "era regolarmente vaccinata, ma il virus non gli ha lasciato scampo anche a causa di alcune sue patologie pregresse". Dopo il contagio, le sue condizioni si sono rapidamente aggravate e dopo il ricovero i medici non sono riusciti a salvarlo.

Una vicenda drammatica che dovrebbe servire a spazzare i via i dubbi non sul vaccino, ma sul Covid: variante Omicron o Delta che sia, il virus uccide ancora. E il vaccino è l'unica speranza di poter avere uno schermo difensivo se non contro il contagio, almeno contro la forma grave della malattia. Ma i no vax, sui social, stanno già "festeggiando" a modo loro la notizia strumentalizzandola in chiave anti-siero.

"Amici, clienti - è invece il commovente messaggio di cordoglio dei familiari di Alessandro -, questa pandemia non smette di mietere vittime ed oggi, 11 gennaio 2022, abbiamo subito, purtroppo, una grave perdita, un pezzo di cuore se ne va per trasformarsi in una stella grande e luminosa. Domani osserveremo una religiosa chiusura per rendere omaggio ad un instancabile lavoratore. Preghiamo affinché questo incubo finisca, ma nel frattempo continuiamo a vaccinarci, un piccolo gesto può salvarci la vita".

