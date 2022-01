Covid, il luminare Wachter: "Il virus non se ne andrà più, i vaccini non basteranno"

16 gennaio 2022 a

Imparare a convivere con il Covid. Lo si ripete da mesi, ma il luminare Robert Wachter porta il ragionamento alle estreme conseguenze: il virus non andrà mai più via. Intervistato dal Corriere della Sera, il direttore del dipartimento di Medicina dell'Università della California e vero e proprio "guru" della lotta alla pandemia negli Stati Uniti si dice ottimista sul calo dei contagi legati alla variante Omicron: "In Sudafrica abbiamo visto i contagi raggiungere rapidamente il picco, per poi scendere, altrettanto velocemente".

Il diverso livello di vaccinazione secondo il professore non dovrebbe cambiare di molto il quadro, e dopo la vetta "poi non dovrebbe esserci un lungo plateau. I casi di infezione caleranno rapidamente. Forse nel giro di un mese. È un fenomeno che è già iniziato a New York, Boston, Washington e anche qui a San Francisco. In Europa si può osservare in Inghilterra e in Irlanda". Guai però a pensare alla fine dell'emergenza: "Non vuol dire che il Covid scomparirà per sempre. Anzi penso il contrario. Dobbiamo abituarci all’idea di convivere con questo virus, probabilmente per sempre".

Contro la diffusione fulminea della Omicron "i governi non possono fare granché" ma possono progettare il futuro: "Occorre aumentare la produzione di tamponi, di mascherine ad alta protezione, di macchine per la ventilazione negli ospedali. Inoltre dovremmo puntare non solo sui vaccini, ma anche sulle terapie, tipo i farmaci già ultimati da Pfizer. Queste medicine devono essere facilmente disponibili per tutti, perché anche così si contiene la diffusione della pandemia. Ripeto: sarebbe un grave errore pensare che la nostra storia con il Covid finirà presto".

