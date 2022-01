Sesso, morte durante l'amplesso: "Cosa sta cambiando". Chi rischia di più, uno studio sconvolgente

31 gennaio 2022 a

Non è solo una tragica eventualità per chi ha una certa età: morire mentre si fa l'amore accade anche a chi anziano non è. È quanto emerge da uno studio scientifico che rivela che anche i giovani adulti possono essere colpiti da problemi cardiaci durante il sesso. Secondo questa ricerca pubblicata su studyfinds.org e riportata da Daospia, su quasi 6.900 casi di morte cardiaca improvvisa tra il 1994 e il 2020, solo 17 decessi si sono verificati durante o entro un'ora dal rapporto sessuale, cioè solo lo 0,2 percento.

Ma attenzione, perché gli scienziati hanno notato che l'età media delle persone morte mentre facevano l'amore era di soli 38 anni. E il 35 per cento erano donne. "Ci sono molte ragioni per cui questo accade alle persone. Nella maggior parte dei casi, è causato dallo sforzo fisico dell'attività sessuale, o da farmaci da prescrizione (farmaci per curare la disfunzione erettile, ad esempio), o droghe illegali, come la cocaina, o entrambi", scrive David Gaze.

Il 53 per cento aveva un cuore sano, ma è morto per un improvviso ritmo cardiaco anormale. I medici chiamano questa condizione sindrome da morte aritmica improvvisa o Sads. Un altro 12 per cento è morto per una dissezione aortica, in cui gli strati nella parete della grande arteria cardiaca che fornisce sangue al corpo si strappano. Ciò fa sì che il sangue fluisca tra gli strati della parete, facendo gonfiare l'arteria che alla fine esplode. Il resto dei casi era dovuto ad anomalie strutturali nel cuore della persona o a rare condizioni genetiche chiamate canalopatie. "I giovani adulti a cui sono state diagnosticate queste condizioni dovrebbero chiedere consiglio al proprio cardiologo sul rischio associato all'attività sessuale. Tuttavia, la bassa incidenza di morte in questi studi suggerisce che il rischio è molto basso, anche nelle persone con patologie cardiache esistenti".

