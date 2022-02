Cosa fa un consulente SEO e perché è fondamentale per il tuo business?

16 febbraio 2022 a

a

a

Il consulente SEO si occupa di ottimizzazione per i motori di ricerca di un sito web, ed è oggi una figura indispensabile per tutte le aziende, piccole o grandi che siano, che operino sia a livello B2B che B2C. Ancora di più perché, a causa della pandemia Covid-19, c’è stata una forte spinta alla digitalizzazione del business, con la nascita di e-commerce e marketplace da parte di numerosissime aziende.

La digitalizzazione rappresenta quindi una valida opportunità per quelle aziende che sanno coglierla osservando, con attenzione e mente aperta al cambiamento, il mercato e le possibilità che presenta per emergere nel mare della concorrenza, sempre più agguerrita.

Per questo motivo, è necessario investire in attività di marketing digitale in linea con i propri obiettivi aziendali. La rete offre molto e, ogni giorno, sempre maggiori funzionalità e nuovi metodi per raggiungere i propri clienti ideali. Per sapersi muovere in questo settore, così specifico e sempre in costante aggiornamento, bisogna affidarsi ad un professionista.

Costruire un’immagine credibile e affidabile di un brand può rappresentare una grande sfida, sia quando si lavora in una realtà storica sia quando si è una startup; in entrambi i casi uno dei fattori chiave più importanti per il successo di un progetto imprenditoriale online è la SEO.

Fra le molte professionalità del digitale, focalizziamoci sulla figura del consulente SEO . Christian Cilli, fondatore a Milano di SEO Leader, ci dice che affidarsi ad una figura qualificata può effettivamente fare la differenza tra un business di successo o meno, e ci spiega secondo quali logiche: qualsiasi progetto digitale abbia un’azienda, come un e-commerce, un’operazione di acquisizione o fidelizzazione clientela, di acquisizione di traffico in target sul proprio sito, di promozione di beni e servizi, non può prescindere da un’attività SEO personalizzata e costante, nonché rettificabile tempestivamente all’occorrenza.

Chi è il SEO specialist e perché è necessario all’impresa

Il SEO specialist ha il compito di strutturare, in maniera strategica e funzionale agli obiettivi prefissati, gli investimenti digitali di un’azienda. Il tutto adeguando la strategia stessa in base al mercato di riferimento. Si occupa del posizionamento organico di un sito web sui motori di ricerca, ad esempio su Google, dirigendo le varie figure professionali che ruotano attorno a tale ambito di lavoro e avendo una visione d’insieme delle azioni da mettere in atto e relative tempistiche.

È un professionista chiave per raggiungere il successo sperato e ottenere risultati misurabili e tangibili. Lo si può considerare come una sorta di “officina” dove, grazie ad una serie di strumenti ben lubrificati e sempre pronti all’uso, regoli la meccanica, online e offline, di un sito web e di tutti gli altri progetti di digital marketing utili ad un’azienda. Inoltre, grazie alla sua guida, gli imprenditori evitano di incappare in scelte improduttive e di effettuare investimenti inutili in ambito web marketing.

Un consulente SEO affianca l’imprenditore passo dopo passo e con lui valuta, propone, sposa e analizza gli obiettivi dell’impresa. L’analisi dei dati è un elemento di grande rilevanza, non solo perché dimostra all’azienda lo stato d’avanzamento dei lavori stabiliti con il professionista, ma serve anche a capire se la direzione scelta sia giusta in un preciso momento.

Vantaggi di collaborare con un consulente SEO

Quali sono i vantaggi per l’impresa di una collaborazione con un valido consulente SEO? Sempre Ing. Cilli ci dice che in primo luogo si può contare su una progettazione SEO con una pianificazione delle azioni da realizzare precisa, motivata e razionale, secondo gli algoritmi dei motori di ricerca, che si traduce in visibilità organica dell’azienda, incremento del traffico utente verso il sito, delle interazioni con il pubblico in target e della comprensione degli ambiti in cui investire.

In secondo luogo, tutte queste attività consentono all’azienda di ottenere sempre maggiori informazioni sulla propria potenziale clientela di riferimento. Informazioni preziose per ragioni facilmente comprensibili. Più si conosce dei propri clienti tipo, più l’azienda può personalizzare l’offerta. Non è, infatti, sufficiente essere online. Il web non lavora da solo e non lavora per l’impresa che si limita a osservare senza agire: pertanto, per posizionarsi correttamente sui motori di ricerca bisogna compiere un lavoro a monte e quotidiano. Un sito non deve, e non può essere solo bello, ma fare quel salto di qualità che consenta il raggiungimento di obiettivi di marketing definiti. Un sito web privo di traffico è inesistente per il web e per gli utenti che restano solo visitatori casuali senza trasformarsi in clienti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.