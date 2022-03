Sesso, orale o a tre: per riaccendere la passione, gli errori da evitare

28 marzo 2022 a

Se l'amore non garantisce un grande rapporto sessuale si può sempre correre ai ripari. Secondo la sessuologa Tracey Cox, come riporta il sito Dagospia, bisogna partire dal fatto che "voi sapete come funziona il vostro corpo e l’unico modo per far capire cosa vi serve è farlo vedere al vostro compagno e parlargli di quello di cui avete bisogno. 'Scaricarlo' perché non riesce a farvi godere è da folli".

Per riaccendere la passione "molti suggeriscono un periodo di astinenza". Quindi per un periodo "potrete toccarvi, bandendo la penetrazione: sarà un modo per concentrarsi sui preliminari, che sono fondamentali soprattutto per le donne, visto che difficilmente raggiungono l’orgasmo esclusivamente con il rapporto". Quindi si passerà "al sesso orale. L'elemento della penetrazione 'non disponibile' rende tutto più creativo, perché si devono trovare diverse strade per raggiungere il climax". In questo senso è "una buona idea che entrambi facciano sesso orale. Rifiutarsi di fare sesso orale con il proprio partner non significa solo eliminare una parte estremamente soddisfacente del rapporto, ma risulta respingente per l’altra persona".

Infine, la sessuologa parla del sesso a tre, "un campo minato in cui bisogna muoversi attentamente. Anche se qualche volta lo vedete scherzare sull’argomento, non significa che voglia provarci davvero. Un conto è l'idea, ma poi trovarsi con due uomini o con due donne nel letto può portare a situazioni e pensieri spiacevoli".

