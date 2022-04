Epatite "di origine sconosciuta", ecco dove ha colpito in Europa: il contagio dilaga, la grande paura

19 aprile 2022 a

a

a

Nuovi casi di epatite acuta ma dall'origine sconosciuta si sono verificati in Europa e nel mondo, dalla Danimarca agli Stati Uniti. Il fenomeno, segnalato in una nota dal centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc), risulta piuttosto preoccupante, anche perché colpisce soprattutto i bambini di età compresa tra 1 e 6 anni. Tra i Paesi coinvolti ci sono Irlanda, Paesi Bassi, Spagna.

"Sperma quasi compromesso". Sterilità, lo studio: un grosso rischio per l'umanità

Nonostante le indagini in corso, al momento la causa esatta dell'epatite resta ignota. I primi segnali di allarme sono stati lanciati dal Regno Unito il 5 aprile, quando è stato segnalato l'aumento dei casi di epatite acuta di eziologia sconosciuta tra bambini precedentemente sani, di età inferiore a 10 anni, provenienti dalla Scozia. Il Paese, poi, il 12 aprile ha riferito che oltre a quelli in Scozia c'erano anche altri 61 casi oggetto di indagine in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord. Casi che riguardavano soprattutto bimbi di età compresa tra 2 e 5 anni.

Come si muore per un panino a salame, cosa svela la tragedia di Martina: chi rischia la vita (senza neppure saperlo)

Altro campanello d'allarme il 14 aprile, quando la Scozia ha riferito che dei 13 casi oggetto di indagine due coppie erano collegate epidemiologicamente. In ogni caso, come spiega il Messaggero, non ci sarebbe nessun tipo di collegamento con il vaccino contro il Covid-19. L'Ecdc, inoltre, aggiunge che - pur essendo stati esclusi dagli esami i casi di epatite virale di tipo A, B, C, D ed E - al momento un'eziologia infettiva è ritenuta come la più probabile.

Sangue dal naso, il più comune degli errori da non commettere mai: rischio soffocamento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.