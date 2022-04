Epatite di origine misteriosa, Locatelli: "La correlazione col nuovo Covid", la grande paura

20 aprile 2022 a

I casi di epatite virale acuta di origine misteriosa che colpisce i bambini anche in forma grave in Europa devono tenerci in allerta anche se "in Italia fortunatamente non c'è ancora questo tipo di allarme. Sono stati segnalati casi in Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Danimarca, oltre che nel Regno Unito. Alcuni casi sono anche esitati in forme così rilevanti da richiedere trapianto di fegato", spiega Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità, in una intervista a Buongiorno, su Sky Tg24.

E rispetto al legame con il Covid, "a oggi non abbiamo alcuna evidenza che vi sia una correlazione con il nuovo coronavirus", sottolinea Locatelli. Questi casi, ha aggiunto, "testimoniano la necessità di avere dei sistemi di monitoraggio epidemiologico straordinariamente efficienti per intercettare le emergenze di casi di malattie trasmissibili. È un investimento che nel Paese va largamente incentivato e implementato", dice. Anche se viene da chiedersi perché questi sistemi non siano già stati "incentivati" e implementati" dopo due anni di pandemia.

Tant'è. Rispetto ai contagi Covid, Locatelli sottolinea che "il virus non è assolutamente scomparso, continua a circolare, tant’è che anche ieri, purtroppo, 40 persone sono state ricoverate in terapia intensiva. Quindi massima attenzione, e soprattutto piena adesione alle proposte vaccinali per le categorie per le quali la quarta dose è raccomandata. Non dimenticando”, tuttavia, “che ci sono ancora circa 4 milioni di persone che devono ricevere la dose booster”.

