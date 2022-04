Il buco nero Sagittarius, "tra 12 giorni...": ecco perché può cambiare la storia dell'umanità

30 aprile 2022 a

a

a

Stanno per arrivare novità rivoluzionaria. Nel vero senso della parola. Fra esattamente 12 giorni il mondo intero potrebbe venire a conoscenza di una delle più grandi scoperte in campo astronomico. Tutti i dettagli verranno dati nella conferenza stampa del 12 maggio 2022 alle ore 16.30 italiane. Quel che è dato sapere è che si tratterebbe della prima immagine del buco nero Sagitarius nero A* il quale si trova esattamente al centro della Via Lattea . Se così fosse, ci troveremo di fronte alla possibilità di risolvere molti dei misteri dell'universo e della nostra galassia.

Oleg Artemeyev, follia nello spazio del cosmonauta di Putin: paura per Samantha Cristoforetti | Guarda



Il progetto è stato chiamato Eht (Event Horizon Telescope) in stretta collaborazione con l'Eso (European Southern Observatory) iniziato nel 2006. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera , gli esperti hanno dichiarato che la difficoltà di osservare un buco nero: “È complesso quanto osservare un oggetto grande un millimetro dalla distanza di 13mila chilometri ”.

Spazio, iniziata la missione di Samantha, in volo con Minerva 6 esperimenti italiani



Nel dettaglio il buco nero Saggittarius A* è un: “Corpo celeste con un campo gravitazionale così intenso da non sfuggire né la materia e neanche la radiazione elettromagnetica”. Il nome è dato dalla costellazione che lo ospita. Gli esperti spiegano che tale buco nero sarebbe così grande da: “Essere in grado di contenere per 4,3 milioni di volte la massa del Sole : la sua distanza dalla Terra è di 25mila anni luce ”. È il caso di dirlo, questi sono dati veramente stellari. Non resta che aspettare il 12 maggio e vedere cosa si cela dietro a quella che potrebbe essere una delle scoperte storiche più eclatanti degli ultimi tempi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.