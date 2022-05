Vaiolo delle scimmie, "Contagi insoliti". Nuovi casi in Sicilia e Lombardia, cosa non torna

25 maggio 2022 a

In Italia sono in aumento i casi di vaiolo delle scimmie. I dati sono preoccupanti e ai tre casi rilevati nei giorni scorsi si sono aggiunti altri due episodi confermati ieri in Sicilia e uno in Lombardia. Il paese più a rischio, al momento, è il Regno Unito che ha confermato 36 nuovi casi. Il totale quindi ammonta a 56 infetti dal 7 maggio. Le autorità pur riconoscendo questi numeri significativi e preoccupanti, chiariscono che il rischio generale rimanga ancora basso.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto il contagio "insolito" monitorando la situazione e approntando interventi di supporto alle regioni maggiormente attaccate dal virus. L'OMS, dalla prima segnalazione avvenuta il 7 maggio, ha contato 131 casi certi e 106 sospetti in 12 paesi fuori dalle regioni africane, dove normalmente è presente. In Spagna, ad esempio, i casi sono saliti a 20 accertati scartando per il momento le vaccinazioni sui soggetti con età inferiore a 40 anni. Il commissario per l'emergenza sanitaria, Fernando Simòn, ha affermato: "La situazione è da tenere d'occhio per capire anche quale sia stata la forma di trasmissione e cosa sta succedendo".

Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano sarebbero due i cluster dell'infezione individuati nel Paese Iberico ovvero quello della Sauna Paradiso di Madrid e quello di Gran Canaria tra i partecipanti al Gay Pride Maspaomas. Qui avrebbero preso parte le persone contagiate a Madrid, due dei tre casi italiani ricoverati allo Spallanzani di Roma e quelli danesi e sloveni.



