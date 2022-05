Le auto che si guastano meno e quelle che danno più problemi: la classifica definitiva

26 maggio 2022 a

Nell'ultima classifica stilata da uno dei maggiori club automobilistici mondiali, l'Adac, Allgemeiner Deutscher Automobil Club, emergono quali siano fino ad oggi le auto più affidabili sul mercato e quali invece abbiano determinato i guasti più frequenti nel 2022. Secondo la classifica i modelli più sicuri sarebbero quelli che hanno avuto la minor necessità di interventi da parte del soccorso stradale. Ben 46 auto sono state ritenute estremamente affidabili mentre cinque l'esatto contrario, con un elevato numero di guasti.

L'indagine, come riporta ilCorriere, ha preso in esame ben 132 modelli di 22 marchi diversi, immatricolati in Germania in almeno 10.000 esemplari. Il tutto compreso fra gli anni 2012 e 2019. Secondo l'Adac il primato come modelli tedeschi più affidabili lo vincono: Volkswagen Touareg, BMW Serie 5 e X5, Audi A6, e Mercedes Classe E. Per le auto medio-piccole e medie meno soggette a danni si trovano Mitsubishi ASX, la Volvo XC40, la BMW Serie 2, BMW X1, e BMW X2. Si aggiungono quelle leggermente più grandi come BMW X3, la Volvo XC60, Audi Q5, Audi A5, e Mercedes Benz GLC. Le auto più piccole e più sicure invece sembrano essere Volkswagen up!, la Toyota Aygo, la Skoda Citigo, la Fiat 500, e la Opel Adam.

Altri modelli di piccola taglia molto affidabili sono: Mini One, Suzuki Vitara, Suzuki Swift, Citroen C3, e Renault Captur. Secondo l'ADAC negli ultimi due anni la batteria scarica sarebbe la principale causa di panne delle auto. Le auto che hanno richiesto più soccorsi, secondo l'indagine, sono risultate essere: Opel Insigna tra il 2015 e il 2017, la Seat Alhambra dal 2014 al 2016, la Vw Sharan dal 2012 al 2015, le prime Hyundai i20 dal 2012 al 2014 e la Renault Clio nel 2014 e 2015, la Kia Ceed, la Ford S Max e la Peugeot 308 del 2012, Toyota Scenic e Renault Megane nel 2017, Smart Four Four nel 2015 e 2016. Per il 2019 il bollino rosso l'hanno ricevuto i modelli di Toyota Corolla, Toyota CHR e Ford Transit, Opel Insigna.

