Louis Rosenberg, "perché i robot ci spazzeranno via": specie umana in pericolo?

Non è per niente rassicurante la previsione del futuro offerta dal professor Louis Rosenberg, uno dei pionieri nel campo dell'intelligenza artificiale. Secondo lui, infatti, gli esseri umani saranno sterminati ed eliminati dai robot che oggi ci si impegna tanto a realizzare. Stando alla sua teoria, a un certo punto i robot diventeranno così intelligenti da maturare una consapevolezza: la necessità di sopravvivere anche a costo di far fuori la spece umana. Cosa che ovviamente li renderà estremamente pericolosi.

Rosenberg, creatore già nel 1992 di un sistema di realtà aumentata per l'US Air Force, sostiene - come riporta il Messaggero - che dovremmo fare qualcosa per evitare di essere spazzati via dagli stessi robot che stiamo contribuendo a costruire. "Se saranno intelligenti, faranno quello che fa di solito una specie intelligente: metteranno al primo posto i loro interessi e la loro sopravvivenza", ha fatto sapere l'esperto. Anche se l'uomo cerca sempre di realizzare dei robot a propria immagine e somiglianza, in realtà, continua Rosenberg, questi alieni non potranno mai ragionare come noi. "I dati che ricevono dai programmatori apportano milioni di piccole modifiche alla loro struttura operativa e la loro intelligenza avrà meccanismi così complessi che diventeranno troppo difficili da comprendere persino per chi li ha creati", scrive il quotidiano romano.

Secondo Rosenberg "è inutile illudersi che i robot condivideranno la nostra morale e i nostri valori. Ci appariranno come esseri onniscienti, e lo saranno: collegati a sensori remoti, avranno miliardi di occhi e orecchie e una capacità percettiva che abbraccerà il mondo". I robot, inoltre, sono anche più avvantaggiati rispetto a una specie aliena di un'altra galassia, perché sanno già tutto di noi.

