Insonnia addio: ecco dove strofinarsi due minuti per poi cadere addormentati

Addormentarsi semplicemente toccandosi il polso si può. Lo conferma "Younger You Doc", un medico diventato molto popolare su TikTok. Secondo l'esperto possiamo dire addio all'insonnia semplicemente strofinandoci i polsi per due o tre minuti. Più nel dettaglio il trucchetto consiste nel trovare un punto preciso e toccarlo. Per farlo bastano due dita, entrambe da posizionare proprio dove sentiamo le pulsazioni del nostro cuore. Successivamente bisogna muoverlo in senso circolare e il gioco è fatto.

Oltre al sonno, il medico di TikTok spiega diversi consigli per combattere lo stress. Tra questi appoggiare un impacco di ghiaccio sul petto, in modo da "stimolare il nervo vago" e costringere il corpo a rilassarsi. Funzionerà? Stando a Ingrid Galloway, esperta di benessere e massaggiatrice, la tecnica del polso per il sonno potrebbe avere effetti benefici. "Non c’è niente di male a provarlo. Quel punto del polso si chiama Punto Cuore 7 (HT7) ed è noto che aiuta a calmare la mente", ha spiegato al DailyMail.

Non a caso la tecnica è già ampiamente nota dagli esperti di agopuntura. Certo è, conclude la Galloway, che "è improbabile che il trucco funzioni per gli insonni cronici, che hanno bisogno di rilassarsi completamente, di preparare l'ambiente e di permettere al loro corpo di essere ricettivo al sonno". Da qui l'unico consiglio utile: "Avere una buona routine del sonno. Non credo che strofinare il polso per due minuti possa essere un rimedio autonomo, ma potrebbe funzionare per la maggior parte delle persone".

