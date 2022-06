Il cruscotto della vostra auto come nuovo: ecco il trucco infallibile per non sbagliare

08 giugno 2022 a

La parte più fastidiosa da pulire quando si decide di lavare la macchina è sicuramente il cruscotto in quanto si sporca molto facilmente e se si utilizzano prodotti sbagliati si rischia anche di rovinarlo. Ecco quindi alcuni semplici ma utili consigli su come tirarlo a lucido senza troppa fatica.

Il primo passo è sicuramente eliminare la polvere usando un panno morbido in microfibra asciutto oppure dei panni antistatici che ritardano il deposito di polvere sul vostro cruscotto. In alternativa si possono usare anche dei panni umidi profumati che si trovano in commercio i quali rilasceranno anche un buon odore nella vostra auto. Dopo questa prima fase si può procedere al lavaggio vero e proprio. Se le macchie sono ostinate bisognerà utilizzare degli appositi detergenti professionali e non prodotti per la pulizia della casa come molti fanno.

Un altro valido alleato per la pulizia del cruscotto è sicuramente la pelle di daino che, una volta immersa in acqua e strizzata bene, se passata sul cruscotto eliminerà ogni traccia di sporco. Se si desidera rinnovare il cruscotto facendolo tornare come nuovo, basterà usare lucidanti a base di oli, cere e solventi e il gioco è fatto. Anche la sanificazione dell' abitacolo è importante, è quindi consigliato utilizzare prodotti appositi e testati per la sanificazione e l’igienizzazione.

