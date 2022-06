Morbo di Parkinson, fate sempre questo sogno? Occhio: cosa si rischia

08 giugno 2022 a

a

a

Attenzione agli incubi: secondo la ricerca del Center for Human Brain Health dell'Università di Birmingham potrebbe trattarsi di un campanello d'allarme da non sottovalutare. Chi fa brutti sogni in età avanzata avrebbe maggiori probabilità di contrarre il morbo di Parkinson, malattia neurodegenerativa che compromette funzioni importanti come il controllo dei movimenti e dell'equilibrio. "Sebbene possa essere davvero utile diagnosticare precocemente il morbo di Parkinson, ci sono pochissimi indicatori di rischio e molti di questi richiedono costosi test ospedalieri", ha spiegato al Sun la ricercatrice Abidemi Otaiku.

Video su questo argomento "Monoclonali decisivi contro il Parkinson". Gli studi rivoluzionari dell'Irccs San Raffaele

Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica EClinicalMedicine, ha preso in esame oltre 3.800 uomini anziani che avevano una vita indipendente. Ne è emerso che, tra quelli che facevano brutti sogni regolarmente, le probabilità di ricevere in futuro una diagnosi di Parkinson potevano risultare molto più alte rispetto agli altri. Tra questi pazienti la maggior parte delle diagnosi è avvenuta nei primi cinque anni dall’inizio dello studio. Gli anziani con il sonno disturbato durante il periodo di analisi sono risultati avere oltre il triplo delle probabilità di sviluppare la malattia.

Ictus e Alzheimer, così il Covid "uccide" lentamente il nostro cervello: i risultati dello studio-chioc

Incubi e brutti sogni, insomma, potrebbero precedere di alcuni anni negli anziani la diagnosi di Parkinson e i tratti tipici della malattia, come tremori, rigidità e lentezza nei movimenti. Secondo la Otaiku, adesso servono "ulteriori ricerche, per comprendere se i cambiamenti nei sogni in età avanzata, senza alcun evidente fattore scatenante, possano rappresentare un indizio che dovrebbe indurre a consultare un medico".

Alzheimer, addio? Cellule cerebrali, la scoperta che può cambiare tutto: così si ferma la demenza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.