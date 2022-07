Antonella Viola smentisce Speranza: "Impossibile". Vaccino e Covid, cosa ci aspetta

02 luglio 2022 a

"Facciamo battute per alleggerire, ma la verità è che siamo nel mezzo di una nuova ondata Covid. Anche oggi i dati sono allarmanti". Lilli Gruber introduce così, a Otto e mezzo, l'immunologa Antonella Viola, in collegamento con La7 per commentare il bollettino sui contagi da Omicron. "Ci può dire chi deve fare subito il secondo booster, ovvero seconda dose di vaccino? Dobbiamo dare assolutamente qualche certezza: solo il 20% l'ha fatta, dobbiamo aspettare il pan-vaccino anche se in ottobre non coprirà tutte le varianti del virus?", domanda un allarmata Gruber.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha già annunciato l'arrivo di questo vaccino "omni-valente" dopo l'estate, ma la Viola scuote il capo: "Pfizer ha appena annunciato la sperimentazione clinica, quindi se ne parlerà molto, molto più avanti. Noi adesso stiamo inseguendo il virus, ma Omicron è molto più veloce di noi. Il vaccino di settembre è contro Omicron BA.1". "Quindi quella del gennaio scorso, siamo già a Omicron 5", constata con amarezza la Gruber. "Esatto, il problema è esattamente questo - conferma la Viola -, la risposta anticorpale è ridotta. E non sappiamo come continuerà a evolvere il virus". Da qui la domanda: "Questo vaccino ci risolverà la vita? Non è detto, vedremo".





Per ora dunque ci dobbiamo "accontentare": quarta dose per gli over 80 anni e le persone fragili. "Ma se si presenta un 70enne per farsi vaccinare, il medico dovrebbe dire sì". Invece questo ancora oggi non è consentito, "ma penso che un documento che attesti questa possibilità arriverà nei prossimi giorni", anticipa la Viola.

