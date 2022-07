Tradimento, il trucco infallibile per scoprire se hai le corna: riesce sempre...

11 luglio 2022 a

Il tradimento è ormai dietro l'angolo, eppure ci sono cinque trucchetti in grado di farti scoprire la verità. Proprio così, chi dovesse avere dei dubbi, potrebbe utilizzare questi metodi a dir poco infallibili per capire se il proprio partner mette le corna. Primo indizio per capire se il proprio uomo o la propria donna tradisce è notare se è distratto/a. Se ci si rende conto che si fa di tutto per attirare la sua attenzione senza ottenere in cambio nulla, allora dobbiamo farci due domande. Altro campanello d'allarme è se lui o lei sono eccessivamente accondiscendenti.

A maggior ragione se il suo atteggiamento è passato dall'essere irremovibile ad arrendevole. Ma non solo, avete notato che da pigro e pantofolaio è diventato un viveur? Allora per forza qualcosa non torna. Infine bisogna prestare molta attenzione all'abbigliamento. Se il compagno o la compagna rinnovano l'armadio e il look, qualcosa può bollire in pentola.

Infine, anche se è talmente scontato da non essere considerato un indizio: occhio alle giustificazioni. La partita di calcio e il lavoro non funzionano più, ma se lui/lei ci provano, bisogna effettivamente verificare che non sia una balla. D'altronde sono le scuse più utilizzate da chi si dà alle scappatelle.

