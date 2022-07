WhatsApp, non solo il numero: la tua vita in vendita, 50 milioni di italiani a rischio

14 luglio 2022 a

Nelle mani di hacker e cyber criminali sono finiti i numeri di telefono dei nostri profili WhatsApp. Il Red Hot Cyber (RHC), sito specializzato in sicurezza informatica ha fatto un esperimento che ha dato un esito davvero inquietante: "Siamo partiti da un post sulla vendita di un milione di numeri WhatsApp delle FIlippine sul noto forum underground BreachForums nella giornata dell’11 di luglio, per poi comprendere che il problema è veramente enorme", scrive la redazione di Rhc. Tanto enorme che, alla fine, hanno trovato una persona che voleva vendergli i numeri di telefono usati per i profili WhatsApp di 50 milioni di italiani.

In sostanza. gli esperti di Rhc si sono finti potenziali acquirenti, interessati a comprare il set di dati o parte di esso, e si sono informati sui prezzi scoprendo che per un milione di numeri di telefono, senza il nome e cognome dell’intestatario, bisogna spendere 1.500 euro. Ma attenzione, perché per 20 milioni di essi ci sono anche nome e cognome dell’intestatario. E questo fa salire enormementei: tutti e 20 milioni di profili costano, infatti, 500.000 euro.

Sempre secondo gli esperti questi dati potrebbero provenire da un data breach, cioè da un furto di dati. E soprattutto si possono mettere in atto truffe di vario tipo e commettere altri crimini informatici.

Se il nostro numero di telefono viene venduto online, il rischio che corriamo è che qualcuno lo usi insieme a migliaia di altri per fare phishing di massa, per mandare messaggi truffa ed entrare nel nostro conto in banca.

