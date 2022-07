Tempesta solare, black-out e addio internet: Terra in pericolo, la data

21 luglio 2022 a

Tempesta solare in arrivo sulla Terra? L'allerta è partita già due giorni fa, martedì 19 luglio, ma la preoccupazione resta anche oggi, giovedì 21. Una delle conseguenze di questo fenomeno potrebbe essere rappresentata da diversi disagi sia a livello di telecomunicazioni - con interferenze e blackout - sia alla rete internet. Come riporta il Messaggero, infatti, il bollettino 3-days forecast della National Oceanic and Atmospheric Administration ha avvertito su un moderato rischio blackout R1-R2, pari al 45%.

La tempesta solare sarebbe stata causata dall'espulsione di massa coronale dello scorso 15 luglio, che ha portato gli astronomi a tenere sotto controllo l'attività solare degli ultimi giorni. Per spiegare meglio un concetto piuttosto difficile, la Nasa ha definito queste espulsioni come delle "enormi bolle di radiazioni e particelle provenienti dal Sole che esplodono nello spazio ad altissima velocità quando le linee del campo magnetico del Sole si riorganizzano improvvisamente". Sono proprio queste radiazioni e queste particelle che poi possono interferire e danneggiare le comunicazioni e in alcuni casi dare vita a delle aurore polari.

Secondo gli scienziati, quindi, è dal 15 luglio che sono state segnalate interruzioni radio causate da un potente bagliore solare. Quest'ultimo ha lanciato radiazioni nella nostra direzione, colpendo Gps e provocando blackout in tutto il mondo. Le tempeste solari si verificano soprattutto quando ci sono esplosioni di energia elettromagnetica sulla superficie del Sole.