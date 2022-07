Meteo, "la nuova normalità". Scenario da incubo: quali temperature ci aspettano

22 luglio 2022 a

Queste ondate di caldo record non saranno più un'eccezione ma la regola. E i 40 gradi in Italia rischiano di diventare normalità. "Si verificheranno più spesso, almeno finché il mondo non raggiungerà le emissioni zero nette di gas serra", spiega al Corriere della Sera Ben Clarke, ricercatore all'Università di Oxford. "I nostri nipoti affronteranno condizioni meteorologiche estreme con costi elevati in termine di salute, lavoro e ambiente. E risolvere il problema domani costerà molto di più", sottolinea Paola Mercogliano del Centro euro-Mediterraneo sul Cambiamento Climatico: "Senza le implementazioni di misure di mitigazione rilevanti, che ci permettano di fermare l'innalzamento della temperatura a 1.5 gradi (attualmente siamo già a 1.1 gradi), il numero di decessi e di persone a rischio di stress da calore può raddoppiare o, nell'ipotesi d'innalzamento a 3 gradi, addirittura triplicare, specie nel sud dell'Europa".

In particolare, in Italia il rischio è che "la frequenza delle ondate di calore aumenterà entro il 2050 del 21 per cento rispetto a quanto accaduto negli ultimi trent' anni, in uno scenario di innalzamento della temperatura di 1,5 gradi, del 35 per cento a più 2 gradi e dell'80 per cento a più 4 gradi" E la soluzione secondo tutti gli esperti è una sola: smettere di bruciare combustibili fossili.