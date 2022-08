Pene eretto, tutta la verità sulla lunghezza: quello che non sapete

08 agosto 2022 a

Sono tanti i luoghi comuni sul sesso a dover essere smontati. A dirlo è Tracey Cox, giornalista specializzato sul tema. Proprio lei svela che nessuno sa davvero quale sia la dimensione media di un pene e questo nemmeno quando è eretto. Non esiste infatti uno studio definitivo. E ancora, un altro mito da sfatare è che le donne impiegano più tempo per eccitarsi. "Se è vero - scrive l'esperta sulle colonne del Daily Mail - che il rapporto sessuale è più comodo per le donne quando la vagina si espande per fare spazio al pene, è altrettanto vero che uomini e donne raggiungono il picco di eccitazione nello stesso tempo".

Ma non è tutto, perché la Cox afferma che diverse prove evidenti dimostrano che i preliminari più lunghi portano a livelli più elevati di soddisfazione per gli uomini, così come per le donne. Altro errore è quello di pensare che il clitoride abbia 8000 terminazioni nervose solo nella punta. Nulla di più falso.

La giornalista riporta una ricerca che dimostra che tutte queste terminazioni nervose in realtà non ci sono. Finita qui? Neanche per sogno, visto che non c'è neanche il punto G. La "zona del punto G" altro non è che un punto d'incontro caldo per il clitoride, la spugna uretrale, la ghiandola di Skene e forse altre aree.