Avete capito cosa è? Il video che sta facendo impazzire tutti

Tra i video che da giorni fanno il giro del web c'è quello di una piscina. Fin qui nulla di strano, se non fosse che al suo interno sono migliaia le persone in acqua. Proprio così, nel filmato ripreso dall'alto si vedono le persone una attaccata all'altra, tutti muniti di ciambella per galleggiare. Un vero e proprio incubo per chi cerca invece il relax. Eppure con il caldo sono in tanti, tantissimi a volersi rinfrescare e capita che le piscine vengano prese d'assalto. Proprio come è accaduto nel filmato, dove addirittura si vedono altri intenti a entrare nella vasca.

