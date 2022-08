Smartphone nella sabbia? Cosa succede al telefonino. Perché non bisogna farlo

21 agosto 2022 a

Mai mettere l'iPhone sulla sabbia, è il peggior nemico degli smartphone. In questi giorni, poi, circola una foto in cui su retro di un "melafonino" si vedono dei ghirigori fatti di sabbia, appunto, che prendono una forma circolare. Il fenomeno, come riporta il Corriere della Sera, è dovuto al Magsafe, una tecnologia che permette di attaccare l'iPhone a diversi accessori, come il caricabatterie senza fili.

In sostanza, i magneti di questo sistema, posti dietro la scocca del telefono, attraggono i granelli di sabbia - che contengono ferro - che si appiccicano sullo smartphone seguendo proprio la forma dei magneti.

In questa foto pubblicata da Reddit e ripresa dal Corriere, si può ben vedere il fenomeno, sul quale sono pure circolate delle strane teorie e fake news come la cosiddetta "sabbia magnetica".

Di certo è bene non provare a fare una cosa del genere perché appunto la sabbia è nemico dei telefoni, non solo dell'iPhone. Inoltre non tutta la sabbia contiene ferro, quella che sicuramente ne ha in quantità sufficiente a essere attratta dai magneti è quella tendente allo scuro, al nero, per una maggiore presenza di ossido di ferro. In questo caso il fenomeno sarà più facilmente riscontrabile.