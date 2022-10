Whatsapp down in tutto il mondo: proprio ieri... solo una coincidenza?

25 ottobre 2022 a

Whatsapp down. Da stamattina alle 9 fino alle 11 ci sono stati grossi problemi sulla rete di messaggistica. Le segnalazioni di disservizi sono cominciati nella serata di ieri 24 ottobre e su Twitter è diventato virale l’hashtag ’#whatsappdown’. Non sono chiare l’entità e le dimensioni del disservizio: alcuni utenti sembrano essere offline e i messaggi arrivano a macchia di leopardo. Gli altri sistemi di Meta come Facebook e Instagram sembrano invece funzionare. "Siamo al corrente che alcune persone stanno avendo problemi ad inviare messaggi. Siamo al lavoro per ripristinare WhatsApp nel più breve tempo possibile" ha fatto sapere un portavoce di WhatsApp sul blocco del servizio di messaggistica in tutto il mondo. Che ora è ripartito.

La data di inizio del malfunzionamento dell'applicazione, il 24 ottobre, appunto, coincide con quella che WhatsApp aveva indicato per salutare definitivamente alcuni vecchi dispositivi, osserva il Corriere.it. In particolare, per quanto riguarda gli iPhone, non potranno più utilizzare WhatsApp i telefoni aggiornati alle versioni iOS 10 e iOS 11 (quindi i modelli iPhone 5 o iPhone 5c), mentre per quanto riguarda Android, bisogna avere almeno la versione 4.1. Può essere che l'aggiornamento del software abbia creato problemi a tutti i dispositivi, anche a quelli aggiornati?