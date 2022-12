Oroscopo 2023, profezia-Branko: il mese infernale per la Bilancia

29 dicembre 2022 a

È tempo della Bilancia. Branko si sofferma su nati sotto questo segno, con previsioni dettagliate mese per mese. L'anno 2023 si aprirà per i Bilancia con buone notizie. Non a caso il cielo offre subito un bello squarcio di sereno con l'entrata di Venere martedì 3 in Acquario. "Il 21 - si legge - splende la Luna Nuova nel settore dell'amore". Ma anche la professione ne gioverà. Occhi puntati sul 5 e il 14 di febbraio. Quei giorni i Bilancia vanteranno meravigliose giornate d'amore. Complice Venere che è in Pesci sino al 19 e protegge la vita quotidiana, ma anche il lavoro dipendente, A marzo, invece, il cielo si rimette in moto, portando un calo di vitalità. "Non va - prosegue l'astrologo - dimenticata la fine della quadratura di Plutone, che raggiunge il vostro amico Acquario il 23: non si tratta ancora del trasloco definitivo (avverrà nel 2024), ma comunque vi gioverà".

Qualche imprevisto arriverà nel mese di aprile, quando la nuova posizione di Saturno farà sentire meno forti i nati sotto questo segno. Mercurio lascia l'Ariete già lunedì 3 e inizia un lungo transito in Toro, il segno che influenza il patrimonio familiare, le eredità e i beni in comune. Grande ritorno di Venere a maggio, quando si affiancherà a Mercurio, Urano e Sole. Per questo mese meglio mantenere la calma fino al 20. "Attenzione necessaria - avverte - con le Lune più difficili (9, 10, 16 e 23)". Da segnare sul calendario il7, 8 e 9 giugno, giornate perfette per sposarvi, andare a convivere o semplicemente dichiararvi alla persona che vi piace. Con l'estate ariva poi l'amore: a luglio Venere è trionfante, bella e orgogliosa. Da martedì 11, poi, lo stesso Mercurio raggiunge Venere in Leone e rende ancora più spumeggiante la vita di relazione.

E ancora, ad agosto nel cielo nessun pianeta negativo, avete il destino nelle vostre mani. Si prosegue con settembre. Il Sole e Mercurio in Vergine suggeriscono prudenza, gradualità. Tutto il mese è magnifico. Non da meno ottobre, con Branko che consiglia: "Mettetevi sotto con il lavoro, perché sarebbe un vero peccato sprecare le stelle che vi aprono nuovi orizzonti professionali". Continua l'onda positiva a novembre. È il momento di esaminare e firmare accordi, contratti, compravendite a cui state lavorando da tempo. Proprio alla fine dell'anno anche Mercurio e Venere raggiungono Marte in Sagittario. Per i sentimenti, è stupenda la Luna del 2 e 3 dicembre.