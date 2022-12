Covid, Gryphon: la variante che fa tremare il mondo

29 dicembre 2022 a

Dalla Omicron alla Centaurus per passare dalla Gryphon alle Cerberus. Sono queste le nuove varianti del Covid che tengo il mondo con il fiato sospeso. In Cina il virus torna a far paura e non è escluso che pesanti ripercussioni vengano avvertite anche in Europa e dunque in Italia. A maggior ragione con le nuove varianti sempre più insidiose. Se infatti la variante Omicron 5 sta perdendo terreno, ecco che a insidiarla ci pensa la famiglia di Omicron 2. E, in particolare, il suo sottolignaggio di punta, Centaurus per i social, cioè BA.2.75 e affini.

In ogni caso neppure Omicron 5 è sparita del tutto. La presenza di Cerberus, BQ.1 e figli è al 42,5 per cento delle sequenze virali inviate alla banca dati Gisaid nella settimana che va dal 28 novembre al 4 dicembre. Ma gli ultimi dati disponibili vedono in particolare BA.2 rialzare la testa insieme ai suoi discendenti, principalmente a causa di Centaurus e figli: insieme ora sono in aumento e rappresentano il 12,6 per cento delle sequenze.

A livello globale, fa notare l'Agenzia Onu per la salute, ci sono "6 varianti attualmente sotto monitoraggio che" hanno in mano la situazione e "rappresentano il 72,9 per cento della prevalenza alla settimana 48". Questi mutanti "hanno sostituito precedenti lignaggi discendenti di BA.5: sono BQ.1 (42,5%), BA.5 con una o più fra 5 mutazioni (13,4 per cento), BA.2.75 (9,8), il ricombinante XBB 'Gryphon' (6,1), BA.4.6 (1) e BA.2.30.2 (0,1). Proprio quest'ultima secondo gli scienziati sarebbe la principale causa dell'impennata dei contagi a cui sta assistendo la Cina. In ogni caso, con Pechino restia a diffondere i veri numeri, le certezze sono poche. Nulla comunque di cui preoccuparsi. L'Oms tiene a precisare che "non c'è indicazione di una maggiore gravità associata a queste varianti sotto monitoraggio rispetto ai precedenti lignaggi Omicron".